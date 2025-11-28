El truco del abogado Miguel Benito Barrionuevo que debes conocer: "Es la mejor forma de calcular tu indemnización por si un día te despiden"

Perder un empleo supone una situación legal y económica que puede generar muchas dudas. Uno de los aspectos que más inquietan a los trabajadores ante un despido es el cálculo de la indemnización: ¿cuánto me corresponde?, ¿es legal lo que me ofrecen?, ¿puedo reclamar más? Estas son preguntas frecuentes que, en muchos casos, no encuentran respuesta por falta de información clara y accesible.

Afortunadamente, existen herramientas y recursos públicos que permiten a cualquier trabajador conocer su indemnización con exactitud. Y aquí es donde entra el truco compartido por el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo en su canal de TikTok.

El truco legal que todos deberíamos conocer

El letrado comparte “la mejor forma de calcular tu indemnización por si acaso algún día te despiden”, y asegura que el proceso es mucho más sencillo de lo que la mayoría cree. Solo necesitas tres datos: tu fecha de antigüedad, la fecha de despido y tu salario bruto mensual.

Cómo calcular tu indemnización por si te despiden. / INFORMACIÓN

Según explica el abogado, basta con buscar en Google “cálculo de indemnizaciones Consejo General del Poder Judicial” y hacer clic en el primer resultado. Se trata de una herramienta oficial proporcionada por el propio Consejo, utilizada también por muchos jueces y tribunales a la hora de emitir sentencias relacionadas con despidos.

Cómo calcular tu indemnización si un día te despiden. / freepik.

Paso a paso: cómo usar la herramienta

Una vez dentro de la web, el sistema te pedirá tres datos esenciales:

Fecha de antigüedad: corresponde al inicio de tu relación laboral con la empresa. Miguel Benito recuerda que debe ser la fecha del primer contrato, aunque después hayas firmado renovaciones o conversiones de contrato. Fecha de despido: el día en que finaliza oficialmente tu relación con la empresa. Salario bruto mensual: se encuentra en tu nómina bajo el apartado “Remuneración total”. Es importante introducir el salario en términos brutos, es decir, antes de aplicar retenciones o deducciones.

#Despido #DerechoLaboral #AbogadoLaboralista ♬ sonido original - Empleado Informado @empleado_informado Calcular tu indemnización no es tan complicado como parece. El propio Consejo General del Poder Judicial tiene una herramienta oficial donde puedes ver, en segundos, cuánto te corresponde según tu tipo de despido. Solo necesitas tu antigüedad, la fecha del despido y tu salario bruto. Información básica que todos deberíamos tener a mano. #Indemnización

Una vez introducidos estos datos, solo hay que hacer clic en “Calcular”. En segundos, la herramienta muestra el importe de indemnización correspondiente según el tipo de despido: improcedente, procedente, objetivo, por fin de contrato temporal, o incluso en casos de autodespido justificado.