El truco del abogado Miguel Benito Barrionuevo que debes conocer: "Es la mejor forma de calcular tu indemnización por si un día te despiden"
El experto en derecho laboral muestra una herramienta para saber lo que te corresponde cobrar si pierdes tu empleo
Perder un empleo supone una situación legal y económica que puede generar muchas dudas. Uno de los aspectos que más inquietan a los trabajadores ante un despido es el cálculo de la indemnización: ¿cuánto me corresponde?, ¿es legal lo que me ofrecen?, ¿puedo reclamar más? Estas son preguntas frecuentes que, en muchos casos, no encuentran respuesta por falta de información clara y accesible.
Afortunadamente, existen herramientas y recursos públicos que permiten a cualquier trabajador conocer su indemnización con exactitud. Y aquí es donde entra el truco compartido por el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo en su canal de TikTok.
El truco legal que todos deberíamos conocer
El letrado comparte “la mejor forma de calcular tu indemnización por si acaso algún día te despiden”, y asegura que el proceso es mucho más sencillo de lo que la mayoría cree. Solo necesitas tres datos: tu fecha de antigüedad, la fecha de despido y tu salario bruto mensual.
Según explica el abogado, basta con buscar en Google “cálculo de indemnizaciones Consejo General del Poder Judicial” y hacer clic en el primer resultado. Se trata de una herramienta oficial proporcionada por el propio Consejo, utilizada también por muchos jueces y tribunales a la hora de emitir sentencias relacionadas con despidos.
Paso a paso: cómo usar la herramienta
Una vez dentro de la web, el sistema te pedirá tres datos esenciales:
- Fecha de antigüedad: corresponde al inicio de tu relación laboral con la empresa. Miguel Benito recuerda que debe ser la fecha del primer contrato, aunque después hayas firmado renovaciones o conversiones de contrato.
- Fecha de despido: el día en que finaliza oficialmente tu relación con la empresa.
- Salario bruto mensual: se encuentra en tu nómina bajo el apartado “Remuneración total”. Es importante introducir el salario en términos brutos, es decir, antes de aplicar retenciones o deducciones.
Una vez introducidos estos datos, solo hay que hacer clic en “Calcular”. En segundos, la herramienta muestra el importe de indemnización correspondiente según el tipo de despido: improcedente, procedente, objetivo, por fin de contrato temporal, o incluso en casos de autodespido justificado.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Alicante alerta de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso
- Hartazgo de los vecinos de El Campello: 'Es una vergüenza que no haya ni un solo metro de carril bici
- Alicante pasa en dos semanas de noches tropicales a ocho grados bajo cero
- El Gobierno entra en la comercialización del lanzador Miura 5 de la firma PLD Space de Elche con una inversión histórica
- Vecinos de Virgen del Remedio, en Alicante, 'hartos' ante la incertidumbre sobre la renovación de sus bloques
- Paco Cerdà: 'Deben quedar hitos importantes como el Valle de Cuelgamuros para que uno tenga la experiencia del horror
- Benidorm adjudica a una unión de empresas locales la organización de conciertos en los nuevos campos de fútbol
- Directo: Juanfran Pérez Llorca se enfrenta a su pleno de investidura como presidente de la Generalitat sin garantías de apoyo de Vox