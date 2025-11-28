"Mi hija ya tiene una cartera de inversión": así es la hucha que el experto en fitech Díez Tubet prepara para los 18 años de la niña

De todas las huchas que podemos dejar a nuestros hijos el día de mañana, el experto financiero Antón Díez Tubet, ha compartido en el podcast "Tengo un plan" la fórmula que ha escogido para que su hija, al cumplir los 18 años, tenga un colchón financiero. Y es que, según explica, él ya ha creado una cartera real destinada a cuando la niña alcance la mayoría de edad y ha explicado, desde su punto de vista profesional como fintech, cómo ha gestionado estas finanzas y cómo se ha planificado a largo plazo.

Antón ha resumido el universo básico del mundo inversor en tres tipos de activos sencillos y accesibles para la mayoría de las personas: el efectivo, los bonos o renta fija y las acciones. El primero de estos activos se refiere al dinero tal cual lo conocemos, al efectivo ahorrado. Para aquellos que desconozcan el mundo fintech, el experto ha desglosado los otros dos bloques de activos que madres y padres pueden repensar para el futuro de sus hijos:

Los bonos a renta fija son préstamos a empresas o a gobiernos -como por ejemplo, las letras del Tesoro español. De estos activos destacan que: pagan intereses y devuelven el capital (habitualmente refinanciándolo), presentan riesgos distintos según la solidez del emisor, su rentabilidad es menor que la de las acciones y su precio se mueve menos ante noticias o turbulencias económicas. Con respecto a estas, Antón destaca que sirve mucho para quienes necesitan el dinero pronto -por ejemplo, si quieres comprar una casa en un par de años-, ya que su volatibilidad es menor.

Con respecto a las acciones, Díez Tubet explica que significa, básicamente, ser dueño de una parte de la empresa -proporcional al dinero invertido-, lo que implica participar en sus subidas y bajadas. Es el activo más rentable a largo plazo. Ideal, según el experto, para dejar a su hija:

¿Qué cartera le ha preparado a su hija?

“De acciones, todo.”, comenta Díaz Tubet cuando le preguntan cómo ha preparado el futuro financiero de su hija. La cartera que le ha preparado incluye 100% renta variable mediante fondos indexados. Precisamente, y según la explicación anteriormente expuesta sobre los beneficios de este tipo de inversiones, Tubet afirma que el objetivo de esta "hucha" es el largo plazo: la niña no podrá tocar el dinero hasta que cumpla los 18 años, por lo que acepta la volatilidad del camino a cambio de un mayor potencial de rentabilidad.

Cada mes aporta 100 euros, sin importar subidas o bajadas. Esta estrategia busca acumular patrimonio. Según cuenta Tubet: aunque en el momento de grabar el podcast la cartera llegó a caer un 14%, ha experimentado subidas del 20%. Estas oscilaciones no le preocupan, porque busca una rentabilidad media del 6-7% anual, no un beneficio inmediato.

Distintos fondos indexados

Díez Tubet ha detallado cuatro fondos indexados que componen la cartera de su hija: el Fondo de Bolsa Mundial, fondo de pequeñas y medianas empresas estadounidenses (habla de su aumento de beneficios, aunque reconoce que son más volátiles); fondo de países emergentes (China, o India: su objetivo es diversificar y protegerse ante posibles cambios en la economía mundial); Fondo del S&P 500. De estos últimos destaca que son una apuesta por la innovación tech -concentrada principalmente en Estados Unidos-, en cuanto a estos fondos, destaca que son una forma de beneficiarse a largo plazo del desarrollo y nuevos avances de la inteligencia artificial.