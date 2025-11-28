Comprar una vivienda para invertir y seguir de alquiler: la "idílica" propuesta de dos expertos en finanzas

Comprar una vivienda en España siendo joven puede parecer una misión imposible. Sin embargo, con planificación, visión a largo plazo y una mentalidad financiera clara, es una meta alcanzable. Al menos, así se desprende de las reflexiones del podcast Tengo un plan, donde analizan si merece la pena comprar o alquilar, qué factores tener en cuenta y cómo una persona joven puede empezar su camino hacia la independencia financiera sin precipitarse.

Los expertos del podcast lo dejan claro: comprar una casa para vivir justo cuando menos experiencia y estabilidad tienes, puede ser una mala jugada. A los 25-30 años es cuando más cambian nuestras vidas: nuevos trabajos, parejas, oportunidades en otras ciudades o países... Comprar una vivienda te ata, y si no tienes claro que vas a quedarte en ese sitio al menos 10 años, puede salir muy caro. Además, los gastos de compraventa, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, dificultan la opción de vender o mudarse sin pérdidas.

¿Comprar casa y vivir de alquiler? / INFORMACIÓN

Alquilar y ahorrar

Una estrategia más flexible es vivir de alquiler mientras sigues ahorrando e invirtiendo. Un jóven podría alquilar una vivienda por 800€ e intentar ahorrar algo de dinero cada mes e incluso invertir ese dinero en fondos indexados, inmuebles para alquilar. De esta forma, en unos años podría haber acumulado el capital necesario para dar una entrada sin asfixiarse. Y lo más importante: tendría más claridad sobre dónde quiere vivir y qué tipo de vida quiere construir.

Comprar para invertir, no para vivir

Otra idea que se plantea en Tengo un plan es la de invertir en inmuebles antes de comprarte tu casa ideal. ¿Por qué? Porque un inmueble para alquilar puede ofrecerte rentabilidad mensual (6-7% neto), puede revalorizarse con el tiempo y no te ata a una ubicación. Uno de los ejemplos que analizan los expertos en el podcast es comprar un piso de 100.000€. Con hipoteca y algo de ahorro, alquilarlo y generar unos 500-600€ al mes. De esta forma el propietario estaría construyendo patrimonio desde la eficiencia, no desde la emoción.

Uno de los mensajes clave del podcast es que muchas personas compran casas al límite de sus posibilidades, lo cual puede ser muy arriesgado. Si un comprador se mete en una hipoteca de 1.000€ mensuales más gastos fijos, le quedarían apenas 500-600€ al mes para vivir. Y si pierde su trabajo o surge un imprevisto, el castillo de naipes se derrumba. En cambio, si mantiene su nivel de vida por debajo de sus ingresos y prioriza la libertad financiera, podrá tomar mejores decisiones en el futuro.