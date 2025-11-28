José Elías, empresario, muy crítico con el Gobierno: “Si la gente supiera cómo funciona el sistema, habría una revolución”
El mediático emprendedor se muestra tajante afirmando que a los gobernantes no les interesa que el pueblo sepa de finanzas
José Elías, uno de los empresarios más mediáticos del panorama español, ha vuelto a generar debate en redes sociales. El emprededor ha hecho una nueva reflexión en su cuenta de X que ha encendido las redes. En un contexto de creciente preocupación por la falta de educación financiera en España, Elías ha puesto el dedo en la llaga con una afirmación contundente: "Al gobierno no le interesa que sepas de finanzas."
“Si la gente supiera cómo funciona el sistema, habría una revolución”
Según José Elías, el desconocimiento financiero de la mayoría de la población no es casual ni fruto de la desidia individual, sino algo que responde a una estructura deliberada. "La administración no puede permitirse brindar educación financieraa la gente. Es mejor que no sepan y todo siga igual", afirma.
En el mismo hilo, José Elías relata un encuentro reciente que refuerza su visión. "El otro día me encontré con un chico y le pregunté sobre su situación", cuenta. Este joven, según explica, estaba hace poco trabajando como repartidor de bebidas. Sin embargo, decidió formarse, invertir en sí mismo y cambiar el rumbo de su vida.
"Hizo un curso de inversión y realmente se puso las pilas", continúa Elías. El resultado fue sorprendente: el joven pasó de tener un empleo precario a comprarse una villa, aprender a administrar sus activos y abrirse camino hacia la evolución personal y financiera. Para el empresario, este testimonio es una prueba real de que, cuando se tiene acceso al conocimiento adecuado, es posible salir del círculo de la precariedad y avanzar.
“¿De verdad es tan difícil enseñar a la gente a prosperar?”
José Elías cuestiona directamente el sistema educativo y la voluntad política de formar ciudadanos económicamente libres. Para él, la clave está en que las personas adquieran conocimientos para comprar, administrar y hacer crecer sus recursos.
La experiencia del joven repartidor no es, para Elías, una excepción, sino un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando alguien accede a las herramientas adecuadas. "De eso se trata. De tener el conocimiento para comprar, administrar y crecer", resume en su publicación.
Más allá del sistema, el empresario también lanza una reflexión sobre el clima social en España. "Vivimos en un país con una mentalidad extraña. Un lugar donde celebramos cuando al vecino de al lado le va mal, en lugar de lo contrario", lamenta.
Para Elías, el progreso de otros no debería verse como una amenaza, sino como una oportunidad de inspiración. "Aprendamos que el progreso del vecino no es nuestro enemigo. Es una prueba de que puedes salir adelante", concluye.
