La abogada Laura Lobo advierte sobre sacar dinero de la cuenta de un fallecido: "Mucho ojo porque Hacienda te lo va a reclamar"

Cuando fallece un familiar cercano es natural que los herederos se enfrenten a una avalancha de trámites y cuestiones legales. Una de las más habituales es qué hacer con el dinero que queda en las cuentas bancarias del difunto. Muchos familiares optan por retirar ese dinero de forma inmediata, sin saber que este gesto puede traer serias consecuencias fiscales. Ya sea por miedo a que el banco congele los fondos, por evitar problemas entre los herederos o por la falsa creencia de que así se evitan impuestos, lo cierto es que actuar sin asesoramiento puede salir caro.

Así lo advierte la abogada Laura Lobo, especializada en derecho sucesorio: sacar el dinero de las cuentas bancarias del fallecido sin seguir el procedimiento legal y tributario correspondiente puede acarrear consecuencias con Hacienda. Y es que, aunque parezca inofensivo, este movimiento puede considerarse una infracción fiscal.

Mucho ojo porque Hacienda te lo va a reclamar”

Lobo explica una práctica muy común: “Algo que se hace con mucha frecuencia es que cuando una persona fallece, los herederos inmediatamente sacan todo el dinero de las cuentas”. Esta acción, dice la letrada, puede estar justificada o no, dependiendo de la finalidad que se persiga al hacerlo.

Cuidado con sacar dinero de las cuentas de un fallecido. / cottonbro studio

El problema surge cuando se intenta sacar el dinero antes del fallecimiento, sabiendo que el deceso es inminente, con la intención de que ese capital no figure en el patrimonio del fallecido. La lógica detrás de esta maniobra suele ser la de intentar evitar el pago del Impuesto de Sucesiones, algo que Laura Lobo advierte que es ilegal y puede terminar con una sanción por parte de la Agencia Tributaria.

Según sus palabras: “Si sacar el dinero de las cuentas sirve para evitar pagar el Impuesto de Sucesiones diciendo ‘bueno, pues yo saco el dinero hoy y la persona fallece mañana’, ese dinero no está en el patrimonio del fallecido y, por lo tanto, no tengo que tributarlo en el impuesto… eso es un error”. Hacienda, continúa Lobo, “sí que va a considerar ese dinero parte del caudal hereditario y lo va a reclamar”. Es decir, no importa que el dinero ya no esté en la cuenta del difunto: si se demuestra que era suyo, se tendrá que tributar.

Laura Lobo, abogada especialista en herencias, aclara el tema de las cuentas de un fallecido. / Canva

Además, hay que tener en cuenta que los bancos están obligados a comunicar a Hacienda los movimientos relevantes en cuentas bancarias, especialmente en casos de fallecimiento. Por eso, las retiradas de grandes sumas justo antes de la muerte pueden levantar sospechas y generar inspecciones posteriores.

¿Cuándo sí se puede sacar dinero de una cuenta tras el fallecimiento?

Laura Lobo también aclara que no todo movimiento de fondos está prohibido, pero siempre debe hacerse conforme a la ley. En algunos casos, por ejemplo, se puede utilizar el dinero de la cuenta para pagar gastos relacionados con el fallecimiento (como el entierro o el impuesto de sucesiones mismo), pero siempre documentando bien los pagos y con el conocimiento de todos los herederos.

La forma correcta de acceder al dinero es a través del proceso legal de aceptación de herencia, presentando el testamento (si lo hay), el certificado de defunción y el de últimas voluntades. Tras ello, se liquida el Impuesto de Sucesiones y se reparte el patrimonio entre los herederos según corresponda. Todo lo que se haga fuera de ese procedimiento está expuesto a revisión por Hacienda.

Consecuencias

Si Hacienda detecta que se ha producido una retirada de dinero con el objetivo de eludir impuestos, puede exigir el pago del importe correspondiente más recargos, intereses de demora e incluso sanciones económicas. En casos extremos, si se considera que ha habido voluntad de engañar, se puede hablar incluso de delito fiscal.

Además, este tipo de actuaciones pueden generar conflictos familiares entre herederos, especialmente si uno de ellos realiza la retirada sin informar al resto. La falta de transparencia puede derivar en demandas civiles y ruptura de relaciones personales, algo que lamentablemente ocurre con frecuencia en los procesos hereditarios.