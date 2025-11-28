Tania Delgado, experta en recursos humanos, alerta sobre las semanas extra del permiso por nacimiento : “No son para todos”

La ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor ha generado un aluvión de dudas entre familias que intentan entender si pueden beneficiarse de las nuevas semanas adicionales. Desde que el Gobierno anunció la medida, muchos padres buscan descifrar qué ocurre según la fecha de nacimiento de sus hijos y si la conocida semana 17 se aplica a todos los casos.

Ante esta situación, Tania Delgado, experta en recursos humanos, ha publicado en Instagram una guía visual para explicar cómo queda el permiso tras el cambio normativo. Según relata, recibió “muchísimas dudas” tras un vídeo anterior, lo que la llevó a detallar los escenarios que más se repiten.

PSOE y Sumar acuerdan ampliar el permiso nacimiento a 17 semanas y retribuir parte del cuidado del menor / Europa Press

De 16 a 19 semanas: así es la nueva estructura

Delgado recuerda que el permiso pasa de dieciséis semanas a diecinueve. Son dieciséis semanas iniciales, una semana adicional vinculada al nacimiento y dos semanas más que pueden disfrutarse hasta que el menor cumpla ocho años. Sin embargo, subraya que este esquema no afecta por igual a todas las familias. “La semana 17 no es para todos”, afirma, y recalca que el criterio decisivo es la fecha del nacimiento.

Quién tiene derecho según la fecha del nacimiento del bebé

La experta resume los supuestos así:

Bebés nacidos a partir del 31 de julio de 2025 : diecisiete semanas tras el parto más dos adicionales.

: diecisiete semanas tras el parto más dos adicionales. Nacimientos entre el 2 de agosto de 2024 y el 30 de julio de 2025 : dieciséis semanas más dos adicionales.

: dieciséis semanas más dos adicionales. Nacidos antes del 2 de agosto de 2024: no hay cambios y se mantienen las dieciséis semanas previas al decreto.

Cómo se reparten las semanas

Delgado detalla que la estructura tras el nacimiento no cambia: seis semanas obligatorias tras el parto y once flexibles que pueden usarse hasta que el bebé cumpla un año. Las dos semanas adicionales se reservan para más adelante y pueden disfrutarse hasta los ocho años, lo que permite adaptarlas a etapas distintas de la crianza.

La duda más repetida: “¿Y si mi bebé nació antes del decreto?”

Su guía responde a la pregunta que más se repite entre las familias. Si el nacimiento fue antes del 2 de agosto de 2024, no hay ampliación. Si ocurrió entre agosto de 2024 y julio de 2025, sí se suman dos semanas adicionales, aunque no se active la semana 17. Sus gráficos y ejemplos ayudan a visualizar cada caso.

Los trabajadores tienen derecho a modificar su prestación de maternidad para cobrarla a tiempo parcial. / Europa Press

Para Delgado, la clave de esta reforma es entender bien el calendario y evitar confusiones en la solicitud del permiso. Según explica, “cada familia debe fijarse en la fecha exacta del nacimiento porque es lo que determina las semanas disponibles”. Su publicación se ha convertido en una referencia rápida para muchas madres y padres que buscan claridad en una de las reformas más comentadas del año.