Este es el perfil más buscado por las empresas para trabajar en Alicante: se ofrecen sueldos de 3.500 euros al mes y teletrabajo

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) publica anualmente un informe sobre los perfiles profesionales que han tenido mayor volumen de ofertas de trabajo en los portales de empleo, tanto públicos como privados. Este estudio está elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, que tiene como objetivo conocer el mercado de trabajo y analizar sus tendencias. Esto servirá para las personas que se encuentren en paro o buscando empleo tengan más información sobre lo que demandan las empresas.

En este estudio se analizan un total de 21 perfiles ocupacionales que aglutinan más búsquedas en los portales de empleo, además de otros criterios.

Dentro de este informe también se indica la provincia en la que más se demanda cada una de las ocupaciones y, en el caso de Alicante, sólo aparece un resultado en este informe y es el perfil de Diseñador y Administrador de Bases de Datos. Para realizar este estudio se han analizado 130 ofertas de empleo correspondientes a las ocupaciones clasificadas como Diseñadores y administradores de bases de datos, Científicos de datos (Big Data) y Administradores de bases de datos.

Ofertas de trabajo en Alicante

El perfil profesional de Diseñadores y Administradores de Bases de Datos aparece en las ofertas de empleo bajo diversos nombres. Las empresas suelen utilizar denominaciones como Administrador/a de sistemas y bases de datos, Administrador/a BBDD SQL, Administrador/a Oracle Database, Analista de Datos, Data Analyst, Database Administrator (DBA), DBA SQL Server, Ingeniero/a Big Data o Técnico/a BBDD. Este dato es importante si estás buscando trabajo en este sector, para que conozcas las palabras clave que debes introducir.

Estas vacantes se ofrecen, principalmente, dentro de las categorías profesionales de Ayudantes, auxiliares y especialistas, así como en la de Técnico, sin categoría laboral determinada.

El perfil de estos trabajadores es de un hombre de entre 25 y 39 años y las provincias en las que más se buscan son: Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Alicante. Las actividades económicas más vinculadas a estas contrataciones son la programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; publicidad y estudios de mercado; comercio al por mayor e intermediarios del comercio excepto vehículos y motocicletas, y los Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos.

Competencias técnicas del diseñador y administrador de bases de datos

Este perfil requiere competencias avanzadas en programación, análisis y procesamiento de datos, explotación de información e integración en equipos de trabajo para diseñar e implementar modelos de datos. Entre las tareas más habituales se encuentran:

revisar bases de datos

programar flujos de trabajo

gestionar, diseñar e implementar modelos de datos

colaborar con equipos de desarrollo, analizar y procesar información

analizar y procesar datos

redactar y presentar documentación técnica e informes sobre las tareas realizadas

aplicar reglas de calidad del dato

explotar información con diversas herramientas y lenguajes de programación

consolidar bases de datos

coordinar automatizaciones

asesorar sobre oportunidades y carencias de los programas actuales

aplicar análisis digital

resolver problemas técnicos y dar soporte a usuarios

ingresar y actualizar datos no estructurados

atender solicitudes ad-hoc de análisis

crear informes y cuadros de mando

extraer y procesar grandes volúmenes de información para conciliaciones

colaborar en equipos ágiles

solucionar conflictos optimizando procesos.

Perfil del contratado

La mayoría de las ofertas exige inglés. En el ámbito digital, se requieren competencias TIC específicas en SQL, Java, JavaScript, bases de datos, Microsoft Azure, Excel, ERP, Linux, Oracle y Power BI, además de habilidades en resolución de problemas, ofimática, identificación de necesidades tecnológicas, organización y recuperación de información, ciberseguridad y protección de datos.

Se valoran especialmente la capacidad de trabajar en equipo, comunicarse eficazmente, resolver problemas, liderar, actuar con proactividad, trabajar con eficiencia y atención al detalle, procesar información de forma analítica y planificar y organizar tareas.

El 37% de las ofertas pide titulación universitaria de segundo ciclo y el 53% Formación Profesional (36% Grado Superior y 17% Grado Medio). Las titulaciones más demandadas son Ingeniería Informática, Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. También se solicitan titulaciones como ADE, Ingeniería de Telecomunicación, Matemáticas, Estadística, Ciencia de Datos, Ingeniería del Software, Ingeniería de Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones, Ciencias y Técnicas Estadísticas o Economía.

Los conocimientos técnicos más habituales incluyen SQL Server, Linux, Windows Server, Oracle y lenguajes multiparadigma como Python, Scala y DAX.

Se requiere experiencia previa mínima de tres años, valorándose conocimientos en administración de sistemas operativos (Windows, Linux), administración de bases de datos SQL y NoSQL, servidores web, workflows de datos con Python, herramientas open source, integración y despliegue de arquitecturas de datos, herramientas de monitorización (Zabbix, Nagios, Omegamon, Rexx, etc.) y tecnologías de inteligencia empresarial (Power BI, Tableau). También se tiene en cuenta el manejo de metodologías ágiles.

Qué ofrecen las empresas

Las empresas ofrecen mayoritariamente contrato indefinido (91%), jornada completa (98%) con predominio de jornada partida y salarios de entre dos y tres veces el SMI. En la actualidad el SMI está establecido en 16.576 euros brutos anuales, lo que supone 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas. Si extrapolamos este dato a “entre dos y tres veces el SMI”, nos encontramos con que los Diseñadores y Administradores de Bases de Datos cobran entre 33.152 y 49.728 euros brutos al año. En términos mensuales estaríamos hablando de entre 2.368 y 3.552 euros brutos al mes.

La modalidad de trabajo suele ser mixta, con una parte importante de teletrabajo. Se incluye formación a cargo de la empresa (39%) y beneficios sociales como seguro médico, ayuda de comida, transporte o guardería.