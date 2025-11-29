La abogada Laura Lobo aclara: “No puedo deshacerme de todos mis bienes para no dejar herencia a mis hijos”

¿Es posible regalar o vender todo en vida para evitar dejar herencia a los hijos? Esta es una duda frecuente, y la abogada Laura Lobo ha querido aclararla. Aunque la ley permite disponer de los bienes propios, hay límites legales para proteger los derechos de los llamados herederos forzosos.

Donar o vender no es lo mismo

Muchas personas creen que pueden donar todos sus bienes a quien quieran antes de fallecer. Sin embargo, la abogada Laura Lobo recuerda que esto no es tan sencillo. “No puedo deshacerme de todos mis bienes para no dejar herencia a mis hijos”, asegura. Y explica por qué.

Primero, hay que diferenciar entre donar y vender:

La donación es un acto gratuito , es decir, se entrega un bien sin recibir nada a cambio.

es un acto , es decir, se entrega un bien sin recibir nada a cambio. La venta implica una compensación económica a cambio del bien.

Según la ley, no se puede vaciar el patrimonio mediante actos gratuitos si eso perjudica la parte que por ley corresponde a los herederos forzosos, normalmente los hijos. En este caso, se protege la legítima, una parte mínima de la herencia que está reservada por ley a estos herederos.

¿Cuándo se sabe si se ha perjudicado la legítima?

Aunque en vida una persona pueda disponer de sus bienes, el derecho a la herencia solo existe cuando se produce el fallecimiento. Hasta entonces, los hijos o herederos forzosos solo tienen una expectativa de derecho, no un derecho real sobre los bienes.

¿Qué pasa con con las cuentas bancarias cuando alguien fallece? Laura Lobo, experta en herencias, resuelve la duda / Eva Abril

Esto significa que no se puede saber con exactitud si una donación afecta a la legítima hasta el momento del fallecimiento, ya que es entonces cuando se hace el cálculo global del patrimonio.

“Solo en el momento del fallecimiento se computa todo y, sobre el monto total, se calcula el porcentaje de la legítima para saber si las donaciones perjudican o no”, explica la abogada. Si se concluye que la legítima ha sido perjudicada, la ley permite reducir esas donaciones para devolver el valor correspondiente a los herederos forzosos.

Conocer los límites para evitar conflictos

Aunque legalmente una persona puede donar o vender sus bienes, es importante actuar con conocimiento y dentro del marco legal, especialmente si hay hijos o herederos directos. Ignorar los límites que protege la legítima puede generar conflictos familiares y procesos judiciales tras el fallecimiento. La clave, según Laura Lobo, está en entender que la libertad para disponer de los bienes en vida no es absoluta. La ley protege ciertos derechos que solo se hacen efectivos con la muerte, pero que deben respetarse desde antes.