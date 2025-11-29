Cómo conseguir hasta 2.250 euros si vives con una persona mayor: Hacienda lo aclara

Buenas noticias para aquellas personas que vivan con personas mayores. La Agencia Tributaria ha incorporado un incentivo fiscal de 1.150 euros para las unidades familiares que conviven con una persona mayor de 65 años. ¿Cómo conseguirla? La deducción se aplicará en la Declaración de la Renta, donde cada ascendiente que cumpla con este requisito de edad permitirá reducir ese importe en la cuota final del impuesto, no se da este importe de forma directa.

Esta medida equipara el tratamiento fiscal de los mayores de 65 años al que ya reciben las personas con una discapacidad igual o superior al 33%. Además, cuando el ascendiente conviviente alcanza los 75 años o más, la deducción aumenta hasta los 2.550 euros, ampliando así el margen de ahorro para las familias que se encuentran en esta situación.

El objetivo de esta medida es beneficiar a aquellas personas que conviven con mayores y que no perciben pensiones elevadas.

Requisitos para conseguir el incentivo fiscal

Para poder acogerse a este beneficio no basta únicamente con acreditar la edad o la discapacidad, en su caso. El contribuyente debe haber convivido con el ascendiente al menos la mitad del periodo impositivo, algo que se puede demostrar mediante el certificado de empadronamiento conjunto. También se establece que el mayor no puede tener rentas superiores a 8.000 euros anuales, exceptuando aquellas que estén exentas de tributación. A esto se suma otro límite: el ascendiente no puede presentar una declaración de IRPF con una cuota superior a 1.800 euros.

En determinados casos, el contribuyente podría no estar obligado a presentar la Declaración de la Renta según sus ingresos. Aun así, la recomendación es formalizar la presentación, ya que únicamente así podrá beneficiarse de esta deducción y trasladar el ahorro previsto a su liquidación final con Hacienda.

Cómo solicitar esta deducción

Si queremos solicitar esta deducción. Al realizar la Declaración de la Renta, basta con acceder al apartado de “Datos personales y familiares” e incluir los datos del ascendiente que convive contigo: nombre, DNI, edad, grado de parentesco y situación fiscal. Es recomendable revisar el borrador ya que un error en estos datos podría hacerte perder este beneficio.