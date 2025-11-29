Cómo conseguir hasta 2.250 euros si vives con una persona mayor: Hacienda lo aclara
Se trata de un beneficio fiscal que se podrá conseguir a través de la Declaración de la Renta y que aumenta si la persona tiene 75 años
Buenas noticias para aquellas personas que vivan con personas mayores. La Agencia Tributaria ha incorporado un incentivo fiscal de 1.150 euros para las unidades familiares que conviven con una persona mayor de 65 años. ¿Cómo conseguirla? La deducción se aplicará en la Declaración de la Renta, donde cada ascendiente que cumpla con este requisito de edad permitirá reducir ese importe en la cuota final del impuesto, no se da este importe de forma directa.
Esta medida equipara el tratamiento fiscal de los mayores de 65 años al que ya reciben las personas con una discapacidad igual o superior al 33%. Además, cuando el ascendiente conviviente alcanza los 75 años o más, la deducción aumenta hasta los 2.550 euros, ampliando así el margen de ahorro para las familias que se encuentran en esta situación.
El objetivo de esta medida es beneficiar a aquellas personas que conviven con mayores y que no perciben pensiones elevadas.
Requisitos para conseguir el incentivo fiscal
Para poder acogerse a este beneficio no basta únicamente con acreditar la edad o la discapacidad, en su caso. El contribuyente debe haber convivido con el ascendiente al menos la mitad del periodo impositivo, algo que se puede demostrar mediante el certificado de empadronamiento conjunto. También se establece que el mayor no puede tener rentas superiores a 8.000 euros anuales, exceptuando aquellas que estén exentas de tributación. A esto se suma otro límite: el ascendiente no puede presentar una declaración de IRPF con una cuota superior a 1.800 euros.
En determinados casos, el contribuyente podría no estar obligado a presentar la Declaración de la Renta según sus ingresos. Aun así, la recomendación es formalizar la presentación, ya que únicamente así podrá beneficiarse de esta deducción y trasladar el ahorro previsto a su liquidación final con Hacienda.
Cómo solicitar esta deducción
Si queremos solicitar esta deducción. Al realizar la Declaración de la Renta, basta con acceder al apartado de “Datos personales y familiares” e incluir los datos del ascendiente que convive contigo: nombre, DNI, edad, grado de parentesco y situación fiscal. Es recomendable revisar el borrador ya que un error en estos datos podría hacerte perder este beneficio.
- Desmantelan desde Alicante una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas
- El SEPE busca trabajadores para uno de los puestos más demandados de la Navidad
- El Ayuntamiento de Alicante alerta de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso
- La Fiscalía ve indicios de un delito de falsedad documental en las facturas de las fiestas de La Murada y Orihuela Costa
- Hartazgo de los vecinos de El Campello: 'Es una vergüenza que no haya ni un solo metro de carril bici
- Primer caso de gripe aviar en Alicante: Guardamar activa el protocolo
- La nueva ruta para volar desde Alicante a una de las ciudades más cosmopolitas de Europa: desde 85 euros en temporada alta
- Vecinos de Virgen del Remedio, en Alicante, 'hartos' ante la incertidumbre sobre la renovación de sus bloques