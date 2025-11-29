Juanma Lorente, abogado laborista: “¿Cuántas veces la mutua te ha dicho ‘esto no es accidente laboral’… cuando sí lo es?”

Cada vez son más los casos de trabajadores que, tras sufrir una lesión en su jornada o camino al trabajo, escuchan la misma frase: “No es accidente laboral”. Pero, ¿realmente es así? Según expertos en derecho laboral, detrás de muchas de estas negativas se esconden errores, interpretaciones interesadas o una falta de información que perjudica directamente a los empleados.

Las mutuas y los rechazos que afectan a miles de trabajadores

Juanma Lorente, abogado laborista especializado en accidentes laborales, lanza una advertencia clara: “¿Cuántas veces la mutua te ha dicho ‘esto no es accidente laboral’… cuando sí lo es? Pasa más de lo que imaginas. Y tus derechos se resienten”.

Y es que en España, de acuerdo con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cada año se notifican más de 500.000 accidentes laborales. Sin embargo, no todos reciben el reconocimiento y tratamiento adecuado. Muchas mutuas rechazan casos evidentes como caídas dentro del puesto de trabajo, lesiones por sobreesfuerzo o dolencias agravadas por condiciones laborales.

Uno de los puntos clave está en el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que define claramente qué se considera accidente laboral. Aun así, numerosas situaciones encajan en esta definición y, pese a ello, son descartadas por las mutuas como “no laborales”.

El problema de la “no laboralidad”

Cuando un accidente no es reconocido como laboral, las consecuencias para el trabajador pueden ser muy graves: baja médica inadecuada, pérdida de la prestación correspondiente, falta de rehabilitación especializada e incluso, en algunos casos, la pérdida de empleo por no estar cubierto debidamente.

“Muchas veces, lo que está en juego no es solo la salud del trabajador, sino también su estabilidad económica y profesional”, señala Lorente. Añade que incluso los accidentes que ocurren en el trayecto hacia o desde el trabajo también son desestimados de forma errónea.

La falta de información y la confianza ciega en la valoración inicial de la mutua hacen que muchos empleados no reclamen. Sin embargo, este es un error frecuente. Es fundamental revisar el caso, documentar lo ocurrido y, si es necesario, presentar una reclamación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o acudir a la vía judicial.

El mensaje para los trabajadores es claro: si sufres un accidente relacionado con tu empleo y la mutua te dice que “no es laboral”, no te conformes. Busca asesoría, revisa el caso a fondo y defiende tus derechos.