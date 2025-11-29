Juanma Lorente, abogado laborista: “¿Cuántas veces la mutua te ha dicho ‘esto no es accidente laboral’… cuando sí lo es?”
Miles de trabajadores en España se enfrentan a negativas de las mutuas que ponen en peligro sus derechos laborales.
Cada vez son más los casos de trabajadores que, tras sufrir una lesión en su jornada o camino al trabajo, escuchan la misma frase: “No es accidente laboral”. Pero, ¿realmente es así? Según expertos en derecho laboral, detrás de muchas de estas negativas se esconden errores, interpretaciones interesadas o una falta de información que perjudica directamente a los empleados.
Las mutuas y los rechazos que afectan a miles de trabajadores
Juanma Lorente, abogado laborista especializado en accidentes laborales, lanza una advertencia clara: “¿Cuántas veces la mutua te ha dicho ‘esto no es accidente laboral’… cuando sí lo es? Pasa más de lo que imaginas. Y tus derechos se resienten”.
Y es que en España, de acuerdo con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cada año se notifican más de 500.000 accidentes laborales. Sin embargo, no todos reciben el reconocimiento y tratamiento adecuado. Muchas mutuas rechazan casos evidentes como caídas dentro del puesto de trabajo, lesiones por sobreesfuerzo o dolencias agravadas por condiciones laborales.
Uno de los puntos clave está en el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que define claramente qué se considera accidente laboral. Aun así, numerosas situaciones encajan en esta definición y, pese a ello, son descartadas por las mutuas como “no laborales”.
El problema de la “no laboralidad”
Cuando un accidente no es reconocido como laboral, las consecuencias para el trabajador pueden ser muy graves: baja médica inadecuada, pérdida de la prestación correspondiente, falta de rehabilitación especializada e incluso, en algunos casos, la pérdida de empleo por no estar cubierto debidamente.
“Muchas veces, lo que está en juego no es solo la salud del trabajador, sino también su estabilidad económica y profesional”, señala Lorente. Añade que incluso los accidentes que ocurren en el trayecto hacia o desde el trabajo también son desestimados de forma errónea.
La falta de información y la confianza ciega en la valoración inicial de la mutua hacen que muchos empleados no reclamen. Sin embargo, este es un error frecuente. Es fundamental revisar el caso, documentar lo ocurrido y, si es necesario, presentar una reclamación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o acudir a la vía judicial.
El mensaje para los trabajadores es claro: si sufres un accidente relacionado con tu empleo y la mutua te dice que “no es laboral”, no te conformes. Busca asesoría, revisa el caso a fondo y defiende tus derechos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desmantelan desde Alicante una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas
- El SEPE busca trabajadores para uno de los puestos más demandados de la Navidad
- El Ayuntamiento de Alicante alerta de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso
- La Fiscalía ve indicios de un delito de falsedad documental en las facturas de las fiestas de La Murada y Orihuela Costa
- Hartazgo de los vecinos de El Campello: 'Es una vergüenza que no haya ni un solo metro de carril bici
- Primer caso de gripe aviar en Alicante: Guardamar activa el protocolo
- La nueva ruta para volar desde Alicante a una de las ciudades más cosmopolitas de Europa: desde 85 euros en temporada alta
- Vecinos de Virgen del Remedio, en Alicante, 'hartos' ante la incertidumbre sobre la renovación de sus bloques