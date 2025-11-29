Alfonso Muñoz, trabajador de la Seguridad Social, sobre la denegación de la jubilación anticipada por no superar la pensión mínima: "Existen varias modalidades"

La planificación de la jubilación anticipada en España se ha convertido en un campo minado de requisitos que no siempre responden a la lógica.

Una de las trampas menos conocidas, y que está provocando la denegación de miles de solicitudes de jubilación anticipada voluntaria, tiene que ver con una de las condiciones menos intuitivas: la cuantía mínima de la pensión.

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, ha alertado sobre esta denegación masiva que afecta a trabajadores que cumplen con los requisitos de edad (hasta dos años antes de la edad legal) y de cotización (mínimo 35 años).

El escollo se encuentra en la letra pequeña del tercer requisito económico: el importe resultante de la pensión, tras la aplicación de coeficientes reductores, debe superar la cuantía mínima garantizada que le correspondería al trabajador a los 65 años, según su situación familiar.

Un jubilado leyendo una carta. / FREEPIK

El umbral de ingresos que decide quién se jubila

El problema radica en la diferencia entre el mínimo asignado a un pensionista con "cónyuge a cargo" y uno sin él.

Según la normativa vigente para 2025, la cuantía mínima de la pensión de jubilación es de 1.127,60 euros al mes si el cónyuge está a cargo, frente a los 830 euros/mes si no lo está.

La Seguridad Social establece que un cónyuge está "a cargo" cuando no recibe pensión y los rendimientos totales de la unidad familiar (excluyendo la pensión a la que se aspira) son inferiores a 10.723 euros anuales.

Este filtro legal crea una paradoja perjudicial para la economía familiar más vulnerable.

La paradoja del castigo a la escasez

El ejemplo expuesto por el experto es paradigmático: un trabajador de 63 años con 40 años cotizados y una pensión calculada de 1.058 euros mensuales. Convive con su esposa, que no tiene ingresos:

Escenario de baja renta (cónyuge a cargo): dado que los ingresos familiares están por debajo del límite de 10.723 euros/año, el cónyuge se considera "a cargo". El límite que debe superar el trabajador es el más alto: 1.127,60 euros. Al ser 1.058 euros menor que ese límite, la jubilación anticipada voluntaria es denegada. Escenario de renta media (cónyuge NO a cargo): si esa misma pareja tuviera ingresos familiares que superaran los 10.723 euros anuales (por ejemplo, si la esposa tuviera una pequeña renta o trabajo), el cónyuge ya no se consideraría "a cargo". El límite de pensión mínima a superar desciende a 830 euros. En este caso, la pensión de 1.058 euros sí superaría el umbral, y la jubilación anticipada voluntaria sería concedida.

En términos de política pública, el requisito, que busca proteger al pensionista de una renta vital baja, acaba excluyendo del derecho a jubilarse anticipadamente a quienes menos ingresos familiares tienen, forzándolos a esperar a la edad ordinaria.

La legislación, diseñada para evitar que el Estado tenga que complementar la pensión más adelante, genera una distorsión que penaliza la escasez de recursos, tal como resume Muñoz Cuenca.