Caso real: le ponen un detective privado y le pillan trabajando en un taller de su casa estando de baja
El caso de este mecánico de Murcia ha sido resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de la Región y desestima su recurso
Un detective privado destapó el trabajo “oculto” de un mecánico en Murcia. Este trabajador ejercía su empleo en un taller pero se quedó de baja por problemas en una muñeca. La empresa le puso un investigador durante cuatro días y descubrió que en el bajo de su vivienda tenía un taller de mecánica.
La sentencia emitida por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) y que recoge EFE, añade que de este taller “particular” entraban y salían ciclomotores, bicicletas o patinetes y que, en su interior, habían utensilios de mecánico.
Así pues, el tribunal ha desestimado el recurso presentado por el mecánico contra la sentencia que declaró procedente su despido por trabajar en su taller particular cuando estaba de baja. Del mismo modo, ha respaldado el cese laboral acordado por la empresa, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.
El juzgado consideró, como hace ahora la Sala del TSJRM, que esa actividad en su taller era incompatible con su situación de baja y dificultaba su recuperación
