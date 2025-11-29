Un medio estadounidense señala a una ciudad de la Comunidad Valenciana como la mejor del mundo para jubilarse

Una ciudad costera, con clima amable, vida tranquila y una mezcla de cultura y servicios que muchos países envidian. Así describe un portal estadounidense el que considera el mejor destino del planeta para jubilarse. No es una sorpresa para quienes conocen España, pero sí un nuevo espaldarazo internacional a un lugar que lleva meses apareciendo en los grandes rankings internacionales.

El estudio lo firma Live and Invest Overseas, un medio económico norteamericano especializado en vida e inversiones fuera de Estados Unidos. Tras analizar factores como la seguridad, el coste de vida y la facilidad para mudarse, ha elaborado un listado de diez países y una ciudad recomendada en cada uno. El resultado vuelve a dejar claro algo que los extranjeros ya intuían desde hace años: España lidera el ranking, y lo hace con una ciudad muy presente en todas las listas de “mejores lugares para vivir”.

Los turistas aprovechan las buenas temperaturas para disfrutar de la playa. / david revenga

Una ciudad mediterránea que escala posiciones en todos los rankings

El portal estadounidense pone el foco en una urbe donde playa, historia y arquitectura conviven con un ritmo amable y una oferta gastronómica que sorprende a quienes llegan por primera vez. La describe como un destino costero ideal para invertir en vivienda, con un patrimonio visual reconocible por sus mosaicos, sus edificios emblemáticos y una cultura mediterránea que se respira en cada barrio.

Incluso menciona un detalle curioso: según el estudio, el nivel de inglés de los habitantes es “suficiente” para manejarse en la compra del día a día o pedir en un restaurante. Un matiz que, para un lector americano, puede marcar la diferencia a la hora de plantearse una mudanza al extranjero.

¿Por qué España aparece en lo más alto?

Además de su clima y su cercanía con el mar, el análisis estadounidense destaca varias razones que explican por qué los jubilados extranjeros llevan décadas apostando por nuestro país. Entre ellas, un coste de vida atractivo, especialmente en relación con la calidad de los servicios públicos, y un sistema sanitario muy bien valorado.

También subraya la amplitud cultural española: música, gastronomía, viticultura, arte, diseño, arquitectura y festivales forman parte de un retrato que, desde fuera, se observa con admiración. A esto se suma la enorme diversidad geográfica del país, que el portal atribuye al hecho, menos conocido para el público estadounidense, de que España es el segundo país más montañoso de Europa, solo por detrás de Suiza. Una característica que, según el informe, influye en la riqueza cultural y la variedad de paisajes.

Un grupo de jubilados de vacaciones en Benidorm / DAVID REVENGA

La ciudad que encabeza el ranking

Tras valorar todos estos elementos, Live and Invest Overseas señala un destino concreto dentro de España: Valencia. Para el portal, cumple con todos los requisitos que buscan los jubilados extranjeros: seguridad, clima excepcional, buena mesa y un equilibrio entre vida urbana y ambiente mediterráneo que resulta especialmente atractivo para quienes quieren empezar una nueva etapa sin renunciar a las comodidades de una gran ciudad.

Qué ven los estadounidenses cuando miran hacia Valencia

Según el estudio, la capital valenciana es “increíblemente segura”, ofrece una gastronomía “espectacular” y presume de un “tiempo envidiable”. Características que, sumadas al carácter abierto de sus habitantes, hacen que resulte especialmente fácil adaptarse al día a día.

Para los autores del informe, no se trata solo de jubilarse en un lugar agradable: es también una oportunidad para invertir, disfrutar de una vida cultural intensa y, sobre todo, hacerlo en un entorno donde el bienestar y el clima acompañan durante todo el año.