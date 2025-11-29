Niño Becerra, economista, opina sobre el incremento de los precios: "No para de crecer desde la pandemia"
El experto en economía compartió su punto de vista al respecto
La situación económica de gran parte de la sociedad española es bastante delicada. Uno de los factores en los que se dan cuenta de que han subido los precios es cuando entran al supermercado, ya que el sector de la alimentación está cada vez más caro.
El reputado economista Santiago Niño Becerra, sorprendido por los altos precios de algunos de los productos, compartió su opinión al respecto. Primero quiso dejar claro que "cuando se habla de incremento de precios, siempre se hace respecto al año anterior o en dos".
Según el economista, el incremento del precio de la alimentación "no para de crecer desde la pandemia", aunque "durante un año y medio o dos años se notó menos porque el Gobierno redujo el IVA de una serie de alimentos".Una situación que "ya se ha acabado".
El encarecimiento como vía de beneficio
A pesar de no tener datos, el profesor de la universidad dejó claro que "me atrevería a decir que la alimentación se ha convertido en una forma de obtener beneficios por parte de la galaxia de proveedores, distribuidores...".
Tiene claro que es una manera sencilla de obtener beneficios. Por ejemplo, comentó que muchas empresas de alimentación han mantenido sus precios en los productos, pero han reducido el volumen, algo que es legal en España.
Sin embargo, muchos españoles piensan que ese producto no ha bajado de precio, pero en realidad contiene menos peso. Por ello, hay que estar atento a la hora de comprar para no caer en la trampa de las empresas.
El economista puso de ejemplo el Mercadona: "El margen neto medio que tiene es bajo, lo que pasa es que como vende cantidades brutales de producto, los beneficios suben. En los alimentos de primera necesidad".
Una de las cosas que no acaba de entender es cómo alimentos que son de primera necesidad han aumentado significativamente, como la ternera: "Ha subido más que el caviar de beluga".
