La notaria alicantina María Cristina Clemente avisa: “Cambiar un local a vivienda no es tan complejo si sabes qué exige tu Ayuntamiento”

En un momento donde escasea la oferta de vivienda y abundan los locales cerrados, muchos propietarios se plantean transformar estos espacios en hogares. La notaria alicantina María Cristina Clemente ha querido aclarar los requisitos reales para hacerlo de forma legal y sin sorpresas.

Según explica la notaria María Cristina Clemente, “cambiar un local en vivienda no es tan complejo si sabes qué exige tu Ayuntamiento y también Urbanismo”. Para lograrlo con éxito, hay tres documentos que no pueden faltar:

Licencia de cambio de uso

Certificado técnico que garantice que el espacio cumple las condiciones mínimas de habitabilidad

que garantice que el espacio cumple las condiciones mínimas de habitabilidad Licencia o declaración de primera ocupación

Estos trámites permiten que el inmueble pase oficialmente de uso comercial a uso residencial, cumpliendo las normativas urbanísticas vigentes.

Por otro lado, hay documentos que muchas veces se creen necesarios, pero no lo son en la mayoría de los casos. La notaria aclara que no se necesita:

Seguro decenal

Libro del edificio

Certificado de eficiencia energética

Permiso de la comunidad de vecinos, a menos que se alteren elementos comunes, como muros estructurales o instalaciones generales.

Comunidad Valenciana, Madrid o Galicia: cada una con sus normas

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es que las condiciones cambian según la comunidad autónoma, especialmente si el local ya ha sido utilizado como vivienda sin haberlo legalizado.

En la Comunidad Valenciana , basta con acreditar la antigüedad del uso como vivienda para regularizar la situación.

, basta con del uso como vivienda para regularizar la situación. En Galicia y el País Vasco , se exige que la vivienda esté en una situación consolidada o fuera de ordenación .

y el , se exige que la vivienda esté en una . En Madrid, el uso residencial se considera imprescriptible, por lo que es imprescindible contar con un acto administrativo claro que acredite el cambio de uso.

Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 15 años para un septiembre / Europa Press

Como señala Clemente, “la clave está en saber lo que exige tu zona y hacerlo bien desde el minuto uno”.

El cambio es posible

La transformación de locales comerciales en viviendas no solo es una opción legal, sino también una salida práctica para revitalizar zonas urbanas y darles un nuevo uso. Pero como en todo trámite urbanístico, la información y la planificación marcan la diferencia.

Contar con asesoramiento técnico y legal, y presentar los documentos correctos desde el inicio, puede ahorrar tiempo, dinero y frustraciones. Y como recuerda esta notaría alicantina, el primer paso es preguntar a Urbanismo y actuar según las normas de cada municipio.