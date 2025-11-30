Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores

El sistema de pensiones continúa adaptándose a la realidad del mercado laboral. Una de las últimas novedades en materia de Seguridad Social permitirá que determinados profesionales puedan jubilarse antes de la edad legal ordinaria sin ver reducida su pensión, gracias a una medida que reconoce la dureza y el riesgo asociados a ciertos empleos.

Uno de los sectores directamente beneficiados por esta nueva normativa es el de la construcción, donde el desgaste físico, los accidentes laborales y las enfermedades profesionales son realidades habituales. De hecho, según cálculos de los representantes sindicales, hasta el 71% del personal del sector podría acogerse a esta jubilación anticipada sin coeficientes reductores, lo que significa que no verán disminuida su pensión pese a retirarse antes de la edad legal ordinaria.

Profesiones más exigentes

La clave de esta reforma radica en reconocer que no todos los trabajos son iguales. Hay empleos que, especialmente en los últimos años de vida laboral, se vuelven más exigentes física y mentalmente, lo que incrementa tanto el riesgo de siniestralidad como la posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas o degenerativas. Esta medida busca precisamente evitar que los trabajadores de estos sectores lleguen a edades avanzadas forzados a desempeñar tareas para las que ya no están en condiciones óptimas.

El marco legal que respalda esta nueva vía de jubilación anticipada se encuentra en el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social, que prevé excepciones para aquellos colectivos que desarrollan su actividad en condiciones especialmente penosas. Para acceder a este régimen excepcional, las profesiones deberán acreditar un elevado impacto negativo en aspectos como la penosidad, la peligrosidad, la toxicidad o la insalubridad del puesto de trabajo. Es decir, no se trata solo de una declaración formal, sino de una evaluación basada en indicadores objetivos, como el índice de siniestralidad, las incapacidades permanentes o el número de bajas médicas relacionadas con la actividad.

Además de favorecer la salud de los trabajadores, esta medida también tiene un componente estructural: impulsar el relevo generacional en sectores como la construcción. Permitir que los profesionales más veteranos se retiren a una edad razonable abre oportunidades laborales para las nuevas generaciones, con perfiles más adaptados a las nuevas tecnologías y condiciones del mercado. Esto, a largo plazo, también puede aumentar la productividad y la competitividad de las empresas del sector.