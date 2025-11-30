Una trabajadora está un año de baja, se reincorpora y al mes vuelve a pedirla: el tribunal le da la razón

En España, las bajas médicas están reguladas por un marco legal muy claro: un trabajador puede estar en situación de incapacidad temporal hasta un máximo de 365 días, con la posibilidad de una prórroga de 180 días más si hay perspectivas de recuperación. Durante este tiempo, la Seguridad Social se encarga de cubrir parte del salario del trabajador. Pero, ¿qué ocurre si alguien necesita una nueva baja médica poco después de reincorporarse al trabajo? ¿Y si se trata de una enfermedad distinta?

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) establece que si una persona vuelve a enfermar en los 180 días posteriores al alta, solo se puede conceder una nueva baja si la dolencia no es la misma ni está relacionada con la anterior. De lo contrario, el caso se considera una recaída, y el trabajador ya no tendría derecho a una nueva baja médica con prestación económica. Esta normativa genera muchas dudas, sobre todo en casos donde no está claro si se trata de la misma enfermedad o de un problema completamente nuevo.

Cuando la Seguridad Social considera que la nueva dolencia está relacionada con la anterior, suele rechazar la solicitud de baja, obligando al afectado a recurrir a los tribunales si no está de acuerdo. Esto complica aún más la situación de personas que, además de luchar contra problemas de salud, deben enfrentarse a procesos legales para defender sus derechos. Sin embargo, una reciente sentencia puede marcar un antes y un después.

Dolencia distinta

Este es el caso de una trabajadora autónoma de Castilla y León que, tras agotar el año completo de baja médica por una tendinitis en el hombro derecho, regresó a su actividad. Sin embargo, apenas unas semanas después, empezó a experimentar fuertes dolores en las manos. Fue diagnosticada con síndrome del túnel carpiano, una dolencia distinta y que no guarda relación directa con su problema anterior.

La trabajadora solicitó una nueva baja médica, pero el INSS se la denegó basándose en el artículo 170.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Este artículo indica que, en los 180 días posteriores a una baja prolongada, solo la Seguridad Social puede emitir una nueva si se trata de la misma o similar patología. Al considerar que había relación entre ambas dolencias, rechazaron su solicitud, y el juzgado de primera instancia dio la razón al INSS.

Sin embargo, la trabajadora no se rindió. Decidió recurrir la sentencia, y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León terminó fallando a su favor. El tribunal reconoció que ambas enfermedades eran diferentes en naturaleza, síntomas y tratamiento, por lo que no se podía aplicar el artículo 170.2 en este caso. La decisión marca un precedente importante, ya que abre la puerta a que otros trabajadores en situaciones similares puedan acceder a una nueva baja médica aunque haya pasado poco tiempo desde la anterior.

Diferencia entre recaída y nueva enfermedad

Esta sentencia subraya la importancia de diferenciar claramente entre una recaída y una nueva patología. También destaca que el trabajador tiene derecho a recibir prestación por incapacidad temporal si la dolencia no está relacionada con la anterior, aunque el INSS lo haya negado inicialmente. El fallo podría influir en futuros casos y obligar al INSS a revisar sus criterios de interpretación del artículo 170.2.

A pesar de tratarse de una resolución a nivel autonómico, sus implicaciones podrían extenderse a todo el territorio nacional. La sentencia pone de manifiesto que las decisiones médicas deben estar bien fundamentadas y que el INSS no puede aplicar de forma automática criterios restrictivos. Cada caso debe ser valorado individualmente y, si es necesario, los tribunales están ahí para corregir posibles injusticias.