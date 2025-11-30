Confirmado por el SEPE: pagará la cuantía total del subsidio por desempleo aunque se haya trabajado a jornada parcial

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha tomado una decisión muy importante en materia de subsidios por desempleo. Según fuentes oficiales del Estado, el organismo público de empleo se encargará de costear la cuantía completa del subsidio por desempleo a todos los trabajadores, de forma indistinta.

De esta forma, el tipo de jornada laboral que figure en el contrato ya no supondría ningún inconveniente. Con ello, la reducción del subsidio en los trabajadores a tiempo parcial no podría aplicarse, según lo estipulado en el Real Decreto-ley 2/2024.

De hecho, este Real Decreto se encargaría de modificar la legislación preexistente, establecida en la Ley General de la Seguridad Social. Como resultado de ello, se eliminaría así todo vínculo entre la cuantía del subsidio y las horas trabajadas, ofreciendo el importe completo para todos los trabajadores.

Requisitos para solicitar el subsidio por desempleo

Según informan desde el Ministerio de Trabajo, el requisito para acceder a estas ayudas sería poder demostrar la vulnerabilidad económica. En este sentido, el trabajador no debe superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (1.184 euros al mes), que correspondería a aproximadamente 888 euros.

A nivel general, los responsables de la Seguridad Social consideran que el último contrato laboral no tendría por qué representar la situación económica completa del trabajador desempleado. Es por ello que se intentarían garantizar unos ingresos mínimos de subsistencia más elevados de lo normal, para así contrarrestar la escasez económica que sufren algunos trabajadores.

Cuantías actualizadas del subsidio

Según lo establecido por el Ejecutivo, las cuantías fijas actualmente se encuentran vinculadas al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En concreto, los dirigentes han establecido un método decreciente en el cobro del subsidio, es decir, la cifra iría descendiendo cuanto más tiempo se permanezca desempleado.

La razón principal de esta decisión sería incentivar la búsqueda de empleo por parte de los trabajadores en situación de paro. Además, el renovado artículo 278 establece tres tramos de cuantía del subsidio:

Durante los 6 meses iniciales se percibirá un 95% del IPREM, es decir, 570 euros

se percibirá un 95% del IPREM, es decir, En los 6 meses posteriores , el porcentaje descendería hasta el 90% del IPREM, lo que equivale a 540 euros

, el porcentaje descendería hasta el 90% del IPREM, lo que equivale a Y a partir del año, la cuantía cae hasta el 80% del IPREM, correspondiendo con los 480 euros

En general, estos rangos de ingresos se aplicarían a todos los tipos de subsidios. La única excepción sería el subsidio para mayores de 52 años, en el que se continuará otorgando el 80% del IPREM. Por ello, esta modalidad ofrecería ventajas como el cobro de forma indefinida, e incluso la posibilidad de cotizar este subsidio para la pensión.