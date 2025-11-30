Juan Ramón Rallo, economista, enumera los tres errores que no te permiten agrandar tu patrimonio

El popular economista Juan Ramón Rallo, también profesor universitario y escritor, ha participado en el Podcast de Youtube 'Tengo un Plan', que cuenta con dos millones de suscriptores en la red social. En el vídeo, Rallo ha enumerado y justificado tres errores que arruinan la economía de la sociedad en el día a día y, además, también ha aportado soluciones para poder evitarlos.

Los dos primeros conceptos para el economista son claros: es fundamental tomar el tiempo y el conocimientos como dos pilares básicos a la hora de perseverar. "Son fundamentales para tener maniobrabilidad y autonomía. El tiempo es vital. Es muy complicado que alguien empiece a ahorrar a los 50 años y tenga un patrimonio grande a los 65. No vas a tener tiempo para ahorrar y es algo importantísimo, sobre todo a la hora de aprovechar el interés compuesto", argumenta.

"Empezar a ahorrar a los 25 en lugar de a los 20 años puede significar un mundo de diferencia", añade. También defiende el conocimiento como argumento básico para generar un importante patrimonio: "No puedes lanzarte a invertir sin conocimiento. Es difícil seleccionar activos en los que invertir tus ahorros si no tienes unas mínimas nociones. Hay muchas decisiones que son determinantes y debemos de ser conscientes de ello. Si todo eso no lo tenemos en cuenta, invertiremos de una manera tremendamente poco sofisticada".

"En España, hay más de un billón de euros en las cuentas corrientes de los bancos. Eso es financieramente un disparate. La cuenta corriente no te aporta nada, el rendimiento es nulo, por lo que cada año eres más pobre. Tener todo el patrimonio en la cuenta no tiene ningún sentido. La única opción es que no conozcas alternativa", explica el economista.

Además, también dice que "con entre cinco y seis meses de salario" debe de ser dinero suficiente para tener en la cuenta. "Tenerlo todo en liquidez no tiene ningún sentido. Aquel que tenga mucha liquidez, es porque no tiene conocimiento. Obviamente, si no te atreves a explorarlas, nunca vas a dar el paso. Por eso digo que la formación es absolutamente crucial para adentrarte en esos mares. No hablo de una formación muy sofisticada, no se trata de tener un grado en finanzas, pero sí que es necesario tener unas nociones básicas y fundamentales".

"Ser ambicioso no está mal. Tener objetivos ambiciosos a nivel patrimonial no está mal, pero debes de tener los pies en la tierra y entender qué hacer para llegar a ellos. Conocer si es realista. Hay que ponerse un objetivo, estudiar qué es necesario para llegar y, si ves que es factible, adelante con ello. De entrada no debemos empujar a la gente con contentarse. Tiempo, formación y educación para poder conseguirlo", finaliza su argumentación Juan Ramón Rallo.