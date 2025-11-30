Un nuevo complemento de 525 euros llega en 2026 para algunos pensionistas: estos son los requisitos
La ayuda nace para reducir la presión del alquiler entre los mayores con menos ingresos y refuerza un apoyo estatal que llevaba años sin actualizarse
A partir de 2026, un grupo muy concreto de pensionistas tendrá un pequeño respiro en su economía doméstica. Se trata de personas mayores con pensiones muy bajas, que no han llegado a tener una vivienda en propiedad y que dependen de un alquiler para vivir. Para ellos, la Comunidad de Madrid ha diseñado un complemento anual que se sumará a la ayuda estatal ya existente y que pretende aliviar, aunque sea mínimamente, el impacto del precio de la vivienda.
Isabel Díaz Ayuso anunció el pasado mes de septiembre este nuevo complemento de 525 euros anuales, dirigido a los beneficiarios de pensiones no contributivas de jubilación o invalidez que residen en la región y viven de alquiler. Esta aportación autonómica se añadirá a los 525 euros que ya contempla el Estado, una cuantía que lleva años congelada pese al aumento sostenido del precio de los arrendamientos.
Con ambas ayudas, los pensionistas que cumplan los requisitos podrán sumar 1.050 euros adicionales al año, una cifra modesta, pero relevante en hogares donde cada euro tiene un peso real en la economía diaria.
A quién va dirigida la ayuda
Ayuso subraya que este complemento está pensado para quienes se encuentran “en la parte más frágil del sistema”, pensionistas que apenas han cotizado y que, aun así, deben hacer frente a alquileres cada vez más altos en la región. Para poder acceder a la ayuda será necesario cumplir varios requisitos muy concretos.
Requisitos para solicitar el complemento de 525 euros
- Ser beneficiario de una pensión no contributiva de jubilación o invalidez.
- No tener vivienda en propiedad.
- Residir en un piso alquilado y figurar como titular del contrato de arrendamiento.
- El arrendador no puede ser familiar hasta el tercer grado, ni cónyuge ni pareja de hecho.
- En viviendas compartidas por varias personas con pensión no contributiva, solo podrá cobrar la ayuda quien figure como titular del contrato.
Impacto social y económico
Según los cálculos de la Comunidad de Madrid, unas 2.500 personas mayores podrían acceder a esta ayuda. El Gobierno autonómico defiende que se trata de un refuerzo necesario para un complemento estatal que no se ha revisado en años, pese al fuerte incremento del coste del alquiler en Madrid y su área metropolitana.
Aunque los 525 euros equivalen a poco más de 40 euros mensuales si se reparten a lo largo del año, la administración insiste en que esta cantidad puede marcar una diferencia real en hogares donde los márgenes económicos son muy limitados.
Cómo se podrá solicitar la ayuda
La medida no será automática. Habrá que solicitarla cuando entre en vigor en 2026, momento en el que la Comunidad publicará la convocatoria oficial con los plazos y el procedimiento. Todo apunta a que se seguirá un modelo similar al del complemento estatal, que requiere:
- Acreditar la condición de pensionista no contributivo.
- Presentar el contrato de alquiler.
- Justificar que se cumplen el resto de requisitos.
La solicitud tendrá previsiblemente carácter anual, y será obligatorio mantener la pensión no contributiva tanto en el momento de pedir la ayuda como en el de su resolución.
Un alivio parcial en un mercado cada vez más caro
El nuevo complemento no resuelve la tensión del mercado del alquiler, pero sí ofrece un pequeño colchón para quienes destinan buena parte de su pensión a la vivienda. En una región con algunos de los precios más altos del país, cualquier ayuda adicional puede contribuir a que los mayores más vulnerables afronten el mes con algo más de seguridad.
