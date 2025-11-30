Estos son los productos de la cesta de la compra que más suben según la OCU

Llenar la nevera se ha convertido en una carrera de obstáculos para las familias españolas, quienes ven cómo su poder adquisitivo se reduce mes a mes frente a las estanterías de los establecimientos de alimentación. Noviembre ha confirmado los peores presagios para la economía doméstica, registrando un nuevo incremento en el coste de la vida. Según los últimos datos arrojados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la cesta de la compra ha experimentado una subida del 0,83% solo en el último mes, consolidando una tendencia alcista que ha marcado todo el otoño y que amenaza con amargar el inicio del nuevo año.

Esta escalada de precios no es un fenómeno aislado, sino la continuación de una dinámica inflacionista que golpea especialmente a los productos básicos. Los resultados del análisis son claros: la inflación interanual se sitúa en el 3,1%, con una tasa mensual del 0,7% en octubre. Ante este escenario, las previsiones son poco halagüeñas y sugieren que los precios seguirán encareciéndose a corto plazo. Lejos de encontrar un respiro, los consumidores se enfrentan a un encarecimiento generalizado que afecta a prácticamente todas las categorías de productos, con la única y leve excepción de las frutas y verduras, que han mostrado una tímida moderación.

Oferta de platos preparados en un supermercado. / INFORMACIÓN

El lujo de consumir proteínas: carne y pescado por las nubes

El acceso a fuentes de proteína de calidad se está convirtiendo en un verdadero desafío económico para muchos hogares. La carne se erige como la protagonista indiscutible de estas subidas, encadenando cuatro meses consecutivos de incrementos. Desde junio de 2024, momento en que la OCU comenzó su monitorización específica, el precio de los productos cárnicos se ha disparado un 13,5%. Salvo pequeños descensos puntuales, la curva de precios de este alimento básico no ha dejado de crecer, castigando duramente el bolsillo del consumidor.

Junto a la carne, otros productos esenciales como el pescado, los lácteos y los huevos también han elevado sus etiquetas de precio. La charcutería se une a este grupo de alimentos que lideran el ranking de encarecimiento. Esta situación es especialmente crítica dado que tanto la carne como el pescado quedaron excluidos de las medidas gubernamentales que aplicaron un IVA superreducido a otros alimentos básicos. A pesar de las reiteradas solicitudes por parte de la OCU para incluir estos productos frescos en las rebajas fiscales, su carga impositiva se ha mantenido, agravando el coste final para el ciudadano. Ahora, con la retirada de las rebajas del IVA prevista para 2025 y el retorno a los tipos habituales, el horizonte se presenta aún más complicado.

Un observatorio para vigilar la escalada en ocho grandes cadenas

Monitorizar la evolución real de lo que pagamos en caja es el objetivo central del Observatorio de precios de la OCU, activo desde junio de 2024. Este organismo realiza un seguimiento exhaustivo de 100 productos de alta demanda, abarcando alimentos frescos, envasados, artículos de marca de fabricante y opciones de marca blanca, así como productos de droguería e higiene personal. La metodología implica la recogida mensual de precios online en ocho de las principales cadenas de distribución del país: Alcampo, Carrefour, Día, Mas, Ahorramas, Lidl, Mercadona y Supermercados El Corte Inglés.

Gracias a esta toma de datos constante, es posible determinar con exactitud qué categorías están inflando el ticket de compra y cuáles ofrecen un respiro. Los datos acumulados en los últimos cuatro años son demoledores: los alimentos han subido un 36% en total. Este porcentaje refleja una pérdida de poder de compra significativa que las medidas paliativas temporales no han logrado frenar del todo.

El fin de las ayudas y un futuro incierto para el bolsillo

Cualquier esperanza de una bajada inminente de precios parece desvanecerse al analizar el contexto fiscal del próximo año. Las medidas extraordinarias, como la mencionada rebaja del IVA que intentó suavizar el impacto de la inflación, tienen fecha de caducidad en 2025. Volver a los tipos impositivos habituales sin haber logrado controlar el precio base de los alimentos podría suponer un nuevo golpe para las economías familiares.

Únicamente el grupo de frutas y hortalizas parece escapar de esta vorágine alcista en el último mes, ofreciendo un ligero contrapeso en la balanza de gastos. Sin embargo, el peso de las proteínas animales (carne, pescado, huevos y lácteos) en la dieta media española es determinante, y su encarecimiento constante obliga a muchos consumidores a modificar sus hábitos alimenticios, buscando alternativas más económicas o reduciendo la calidad de su cesta de la compra. La tendencia ascendente parece, por el momento, la única certeza en los pasillos del supermercado.