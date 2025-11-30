Quedan muy pocas semanas para la Navidad y el precio del turrón vuelve a ser uno de los temas más comentados en los hogares españoles. Un dulce típico de estas fiestas que se lleva vendiendo semanas en nuestros supermercados. Sin embargo, este año ha llamado la atención un detalle: la enorme diferencia de precio que puede tener la misma tableta dependiendo del establecimiento.

Gracias a un análisis en medios económicos recientemente publicado, se ha puesto el foco en un fenómeno que no es nuevo, pero que cobra especial transcendencia en una época en la que no dejamos de mirar el precio de la cesta de la compra. Por suerte, hay formas y trucos para ahorrar dinero comprando turrón en tu supermercado.

El truco definitivo para comprar el turrón que quieres, al precio más bajo

El tip que siguen expertos del sector y organizaciones de consumidores es muy sencillo: no compares únicamente marcas, sino códigos de productos e ingredientes, ya que muchas tabletas de turrón que aparentemente son diferentes, en realidad son fabricadas por el mismo productor.

¿Qué quiere decir esto? Que un turrón de marca blanca puede ser idéntico en receta y calidad a otro más caro, pero con una diferencia de precio especialmente notable.

El secreto para detectar turrones idénticos, pero mucho más baratos, según el supermercado / INFORMACIÓN

La clave se encuentra en revisar el porcentaje de almendra o pistacho, el origen del fruto seco o la lista de ingredientes completa: esas equivalencias no se anuncian, pero están ahí.

Las cadenas de supermercados aplican estrategias diferentes: algunas emplean el turrón como reclamo y rebajan ciertos precios para atraer clientes, mientras que otras mantienen márgenes de beneficio más altos.

Por este motivo, productos exactamente iguales pueden costar desde 0,99 euros en ALDI hasta superar los 10 euros en formatos de alta gama o en cadenas de supermercados que siguen otras políticas. Un ejemplo lo encontramos en el turrón de pistacho de 1880, cuyo precio puede variar un 15% dependiendo del supermercado donde lo compres.