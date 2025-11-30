La Seguridad Social revisará el complemento a mínimos en 2026: así afectará a las pensiones más bajas

La Seguridad Social mantiene en 2026 un escrutinio más estricto sobre los ingresos de los pensionistas que perciben el complemento a mínimos, un suplemento destinado a garantizar que ninguna pensión contributiva quede por debajo de las cuantías mínimas fijadas cada año.

Aunque este complemento existe desde hace décadas, su impacto vuelve al centro del debate tras las recientes aclaraciones del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y ante la creciente preocupación de jubilados que temen una reducción de su pensión mínima.

Mayor vigilancia

En la práctica, no se recortan pensiones, sino que se revisa si los beneficiarios siguen cumpliendo los requisitos de ingresos, condición fundamental para mantener el complemento.

El complemento a mínimos es no consolidable, es decir, no forma parte de la pensión estructural: puede modificarse o extinguirse si aumentan los ingresos del pensionista por encima de los límites anuales establecidos.

Para 2025 (y previsiblemente con cifras actualizadas en 2026) el umbral de ingresos se sitúa en torno a 9.193 euros anuales para pensionistas individuales y 10.723 euros para quienes tengan cónyuge a cargo.

Si el jubilado, por rendimientos de trabajo, capital, actividades económicas o ganancias patrimoniales, supera esas cuantías, la Seguridad Social puede retirar total o parcialmente el complemento, dejando la pensión en su importe contributivo real, generalmente inferior al mínimo oficial.

Compatibilidad pensión e ingresos adicionales

Este mecanismo puede afectar especialmente a pensionistas que compatibilizan su pensión con pequeños ingresos adicionales ocasionales, como alquileres, trabajos esporádicos o rescates de planes de pensiones.

La normativa exige además declarar estos ingresos, y el organismo puede requerir al pensionista documentación acreditativa.

En caso de haber percibido el complemento sin cumplir los requisitos, podría exigirse la devolución de las cantidades cobradas de más.

Revisión automática de rentas

A partir de 2026, aunque no se prevé un cambio sustancial del marco legal, sí se intensificará la revisión automática de rentas, impulsada por la digitalización de datos entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Esto permitirá detectar con mayor rapidez cuándo un beneficiario deja de cumplir los límites, reduciendo el margen de error y las situaciones de cobros indebidos.

Para los pensionistas con complemento a mínimos, la recomendación es clara: vigilar los ingresos declarados y revisar con antelación cualquier operación económica relevante.

En un entorno de inflación persistente y tensión presupuestaria, el Gobierno busca mantener la protección a los pensionistas más vulnerables, pero reforzando los criterios de elegibilidad.

La clave para 2026 no es una rebaja generalizada de las pensiones mínimas, sino una aplicación más rigurosa de un sistema que ya existía.

Una vigilancia que obligará a muchos jubilados a planificar con más precisión cualquier ingreso adicional.