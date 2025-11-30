Tania Delgado, asesora laboral: "Revisar tu nómina puede evitar que pierdas dinero cada mes"

¿Has revisado tu nómina este mes? Aunque parezca un trámite rutinario, muchos trabajadores pasan por alto detalles clave que pueden tener un impacto directo en su bolsillo. Tania Delgado, asesora laboral, recuerda que "revisar tu nómina puede evitar que pierdas dinero cada mes", especialmente si hay errores en datos como la antigüedad o el tipo de contrato.

Revisar tu nómina: un paso clave para proteger tu salario

Cada mes, miles de trabajadores en España reciben su nómina sin prestarle demasiada atención. Sin embargo, detrás de ese documento se esconde información fundamental para tu economía y tus derechos laborales. Según Tania Delgado, es importante fijarse especialmente en tres aspectos: la fecha de antigüedad, la categoría profesional y el tipo de contrato.

Uno de los errores más frecuentes es la fecha de antigüedad. "Comprueba que sea correcta, ya que a veces cambia por error al renovar contratos o por subrogaciones, y puede afectar a tu plus de antigüedad o futuras indemnizaciones", advierte Delgado. Un simple fallo puede suponer una diferencia importante en lo que recibes si eres despedido o si te corresponde algún complemento salarial por antigüedad.

Otro punto clave es la categoría profesional que aparece reflejada. Según explica la asesora, "puede indicar una inferior a la real, y si realizas funciones de otra categoría, tienes derecho a cobrar como tal". Esto significa que podrías estar cobrando menos de lo que te corresponde por las tareas que desempeñas.

Aitana Solera

Por último, no debes pasar por alto el tipo de contrato. En la nómina, suele aparecer un código numérico que indica qué clase de contrato tienes. Conocer el significado de este código puede ayudarte a detectar errores. Algunos de los más comunes son:

100 : Indefinido a tiempo completo

: Indefinido a tiempo completo 200 : Indefinido a tiempo parcial

: Indefinido a tiempo parcial 300 : Temporal a tiempo completo

: Temporal a tiempo completo 400 : Temporal a tiempo parcial

: Temporal a tiempo parcial 510 : Formación en alternancia

: Formación en alternancia 530: Prácticas

Si el tipo de contrato no coincide con la realidad, podrías estar en una situación laboral irregular sin saberlo, lo que afecta tanto a tu salario como a tu cotización a la Seguridad Social.

Muchos errores, pocas revisiones

Según datos del Ministerio de Trabajo, uno de cada cuatro empleados en España ha detectado alguna vez errores en su nómina. Sin embargo, la mayoría no sabe cómo revisarla correctamente ni a quién acudir. Por eso, desde el ámbito laboral se insiste en la importancia de prestar atención cada mes, conservar todas las nóminas y, en caso de duda, consultar con un profesional.