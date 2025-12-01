Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miguel Benito, abogado laboralista: "Si estás pensando en dimitir, frena y escucha esto..."

El letrado advierte de que dejar el trabajo voluntariamente debe ser la última opción antes de contemplar alternativas mejores

Carmen Tomàs

"¡Dimito!", un pensamiento rotundo que le ha pasado a más de un trabajador por la cabeza y que, sin embargo, no siempre es la mejor solución. Según el abogado laboralista Miguel Benito, esta es la última opción que debería contemplarse antes de dejar el trabajo. En un reciente vídeo subido a sus redes sociales, el letrado ha explicado otras vías que pueden proteger mejor los derechos del trabajador que esté planteándose renunciar.

Autodespido

Benito explica que el primer paso es comprobar si el empleado está dentro de alguna de las causas de autodespido, lo que le permitiría irse "con paro e indemnización" del trabajo. No obstante, el letrado en derecho laboral reconoce que esta cláusula "no siempre está" y aconseja investigarlo antes de tomar cualquier decisión. Este paso, recalca, puede marcar la diferencia entre perder derechos o mantenerlos.

Excedencia voluntaria

Si no existe causa de autodespido, el abogado recomienda estudiar la opción de la excedencia voluntaria, una figura que ofrece flexibilidad y protección ante la incertidumbre laboral. Si te encuentras en un momento donde ves que tu futuro es incierto y no sabes hacia dónde ir, la excedencia permite conservar el vínculo con la empresa durante un máximo de tres años. De esta forma, si el plan de cambio de proyectos, de vida o hasta incluso de empleo no sale bien, puedes volver. Según explica, es posible que “dentro de tres años estés en una mala situación profesional y esa persona que te hacía la vida imposible ya no esté”. En ese escenario, el trabajador podría volver a la empresa sin haber perdido su derecho a reincorporarse.

Además, la excedencia voluntaria también ofrece protección en el momento de solicitar el regreso. Si el trabajador pide volver y la empresa se lo deniega, Benito aclara que en este caso el empleado tiene derecho a cobrar el desempleo.

La excedencia voluntaria también ofrece protección en el momento de solicitar el regreso. Si el trabajador pide volver y la empresa lo deniega, Benito aclara que en ese caso el empleado tiene derecho a cobrar el desempleo. Además, si la compañía alega que “no hay puestos de trabajo disponibles” pero en realidad sí existen, el trabajador podría reclamar la indemnización por despido improcedente.

