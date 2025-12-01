Alfonso Muñoz Cuenca, experto en pensiones, sobre la penalización por jubilación anticipada: "Es una injusticia"

La reciente moción aprobada en el Congreso para instar al Gobierno a eliminar los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas para trabajadores con más de 40 años cotizados ha vuelto a poner el foco en una reivindicación histórica. Para comprender la magnitud del cambio y los argumentos que lo sustentan, el funcionario de la Seguridad Social y experto en pensiones Alfonso Muñoz Cuenca ha analizado en profundidad la situación en un vídeo publicado en su canal de Youtube.

Muñoz Cuenca recuerda de entrada que la propuesta no surge de la nada, sino del trabajo persistente de Asjubi40, una asociación que lleva décadas defendiendo esta reforma. “Ha salido adelante gracias a la incansable labor de Asjubi40”, afirma, señalando que la entidad representa ya a más de 900.000 pensionistas. Para él, su persistencia ha sido determinante: “Han llevado esta petición a parlamentos autonómicos, ayuntamientos y hasta a la Unión Europea”.

“Penalizar a quien ha cotizado más de 40 años es contrario al espíritu del sistema”

El experto sostiene que el debate solo puede entenderse recordando los pilares sobre los que se asienta el sistema público de pensiones. De ellos, destaca uno: la proporcionalidad contributiva. “La idea es sencilla: a mayor contributividad, mayor pensión”, resume. Por ese motivo, considera que aplicar reducciones permanentes a quienes han cotizado durante cuatro o cinco décadas “atenta contra el principio de contributividad”.

Para Muñoz Cuenca, no se trata de una apreciación teórica, sino de un problema real que se observa en la práctica diaria de la Seguridad Social. “Un trabajador que ha cotizado 45 años puede acabar cobrando el mismo porcentaje de pensión que otro con 26 años cotizados”, denuncia. A su juicio, esta equiparación “carece de sentido” desde cualquier punto de vista del sistema.

Comparaciones que evidencian la desigualdad

El experto ilustra la incoherencia con un ejemplo que considera especialmente revelador. Un funcionario de clases pasivas puede jubilarse con el 100% teniendo 65 años y 35 cotizados. En cambio, en el régimen general se exige 67 años y 36 años y medio. Pero la diferencia es más acusada en las penalizaciones por anticipar la jubilación.

“Al trabajador de clases pasivas se le penaliza un 3,65% por año adelantado. En el régimen general, la penalización oscila entre un 4,75% y un 10,5% por año”, explica. El resultado es que “un trabajador con 40 años cotizados puede quedarse con el 81%, mientras otro con 35 cotizados llega al 92,69%”.

Muñoz Cuenca no duda en calificar esta situación como una injusticia que afecta a miles de profesionales que han sostenido el sistema durante décadas.

Haber hecho la mili: el detalle que marca la diferencia en la jubilación anticipada / Eva Abril

“La injusticia no se corrige según su coste económico”

El Gobierno ha reconocido que eliminar las penalizaciones tendría un impacto presupuestario. Pero para el experto, ese argumento no debe ser determinante. “¿Desde cuándo las injusticias se corrigen o no dependiendo de su coste económico?”, plantea. Añade, además, que el efecto económico no sería únicamente un gasto: “Los pensionistas son consumidores de proximidad. La jubilación anticipada sin penalización supondría también un ingreso para muchos negocios locales y para la recaudación a través del IRPF y del IVA”.

Muñoz Cuenca también recuerda que muchos colectivos, como bomberos o policías locales, pueden acceder a la jubilación anticipada sin penalización. Considera incoherente que, sin embargo, personas con 40, 45 o incluso 50 años cotizados acumulen recortes permanentes aunque hayan adelantado su retiro por problemas de salud o por despidos a edades avanzadas.

“El sistema penaliza a quienes más han contribuido, incluso cuando la jubilación anticipada no es una elección libre, sino una necesidad”, lamenta.

¿Pensando en la jubilación? Descubre las últimas novedades del sistema de pensiones / Eva Abril

¿Qué pasará ahora?

La moción aprobada en el Congreso contó con 180 votos a favor y ninguna oposición, aunque 170 diputados optaron por la abstención. El texto insta al Gobierno a revisar la cuestión, pero aún no garantiza ningún cambio inmediato. Muñoz Cuenca concluye su intervención con una reflexión que resume el clima actual: “El debate está servido. La pregunta ya no es si hay injusticia, sino cuándo y cómo se va a corregir”.