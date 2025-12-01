Hasta 300 euros de ayuda por cambiar tu frigorífico: así funciona el nuevo Plan Renove de Electrodomésticos

Cambiar un electrodoméstico por uno más eficiente puede salir mucho más barato este invierno. Se ha puesto en marcha un nuevo programa de ayudas que ofrece hasta 300 euros para sustituir un frigorífico antiguo, 200 euros para renovar el lavavajillas y 125 euros para cambiar la lavadora o las placas de inducción, siempre que el aparato adquirido sea de alta eficiencia energética.

El incentivo funciona a través de un sistema de bonos directos, que se aplican en la factura de compra y no requieren esperar a un reembolso posterior. La iniciativa comenzó el 17 de noviembre de 2025 y está orientada a facilitar la renovación de electrodomésticos que consumen demasiada energía, ayudando a rebajar la factura de la luz y a modernizar los hogares.

El proceso es completamente online: basta con solicitar el bono en la plataforma habilitada y presentarlo después en un comercio adherido. Los importes varían según el tipo de aparato y su etiqueta energética. Por ejemplo, los frigoríficos de clase A reciben el máximo de 300 euros, mientras que el incentivo disminuye para clases inferiores.

Expertos destacan los beneficios para la salud de la eficiencia energética en viviendas / Europa Press

Quién puede pedirlo y dónde está disponible

Este plan no es estatal ni está disponible en toda España. Se trata de una iniciativa de la Comunidad de Madrid, que ha destinado un presupuesto inicial de 2 millones de euros para impulsar la eficiencia energética y reducir el consumo en los hogares de la región.

Los requisitos son muy sencillos:

Residir en cualquier municipio madrileño.

Adquirir el electrodoméstico en un comercio físico adherido al programa.

Entregar el aparato antiguo para su reciclaje mediante un gestor autorizado.

El usuario recibe un bono energético personal e intransferible, que el establecimiento descuenta en el mismo momento de la compra. El plazo para solicitarlo está abierto hasta el 17 de marzo de 2026 o hasta agotar los fondos, lo que ocurra antes.

En marcha el nuevo plan de renovación de electrodomésticos con ayudas de hasta 300 euros / INFORMACIÓN

Cuánto dinero se puede conseguir según el electrodoméstico

Las ayudas se reparten así:

Frigoríficos :

: 300 € para clase A

200 € para clase B

100 € para clase C

Lavavajillas :

: 200 € para clase A

100 € para clase B

Lavadoras y placas de inducción :

: 125 € (solo clase A)

El objetivo es claro: dirigir la mayor parte del presupuesto hacia aparatos de bajo consumo, que reducen el gasto mensual y evitan emisiones.

Ahorro energético y reciclaje obligatorio

Las previsiones oficiales estiman que la renovación de electrodomésticos podría alcanzar 15.000 unidades, con un ahorro acumulado de 1,039 GWh al año, equivalente al consumo de unos 3.000 hogares.

El plan también incorpora un requisito clave: para validar el bono, el comprador debe entregar el electrodoméstico antiguo para su retirada y reciclaje. Con ello se impulsa la economía circular y se evita que equipos altamente contaminantes acaben fuera del circuito autorizado.

Consejos para no perder la ayuda

Para aprovechar la ayuda sin contratiempos, conviene asegurarse de que el comercio elegido forme parte del plan y comprobar la etiqueta energética del aparato, ya que el importe del bono depende directamente de su clasificación. También es importante solicitar la ayuda antes de comprar, dado que el descuento se aplica en la factura y no después, y recordar que las ayudas se otorgan por orden de llegada hasta agotar el presupuesto. En conjunto, el programa se presenta como una oportunidad clara para renovar electrodomésticos, reducir el consumo eléctrico y aliviar el coste de modernizar el hogar.