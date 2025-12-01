Estos son los cursos gratis para diciembre en Alicante
La programación estará compuesta de talleres de diferentes familias de conocimiento como habilidades emprendedoras, carnets profesionales entre otros
La Agencia Local de Desarrollo de Alicante (ImpulsAlicante) continúa este 2025 con actividades de formación durante el mes de noviembre en diversas localizaciones de la ciudad. La programación se divide en acciones grupales sobre empleabilidad y funcionamiento de aplicaciones locales para la búsqueda de empleo, formaciones para el empleo, 'Centro de Emprendedores' y la 'Escuela de Talento Femenino, entre otros. Estos son los cursos disponibles para inscripción:
Acciones grupales de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante
Centro de emprendedores
Emprender con 90 euros: casos prácticos alicantinos
- Fecha: 3 de diciembre
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 3 de diciembre
IA para emprender: aprende cómo usarla
- Fecha: 10 de diciembre
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 10 de diciembre
Copy y conversiones: comunica online y transforma clics en ventas
- Fecha: 12 de diciembre
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 12 de diciembre
Curso de la idea a la puesta en marcha
- Fecha: del 15 al 18 de diciembre
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 15 de diciembre
Escuela de Talento Femenino
Prepara tu mejor discurso: Brindis Navideño
- Fecha: 4 de diciembre
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).
- Inscripciones hasta el 9 de diciembre
Finanzas en Calma para el 2026: El Método Kakebo para tu Bienestar
- Fecha: 9 de diciembre
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).
- Inscripciones hasta el 4 de diciembre
Propósito 2026: Diseña y Conquista tu Año con Claridad y Confianza
- Fecha: del 11 al 16 de diciembre
- Horario: de 16:00 a 20:00 horas.
- Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).
- Inscripciones hasta el 11 de diciembre
Centro de Empleo y Formación de la zona Norte 'El Tossalet'
Cómo comunicarnos con tecnología digital
- Fecha: del 9 al 17 de diciembre
- Horario: de 9:00 a 12:00 horas.
- Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.
El sector del comercio en Alicante
- Fecha: el 19 de diciembre
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: C/Cta La Fábrica, s/n
- Inscripciones hasta el 18 de diciembre
Servicio de Empleo Zona EDUSI - Entre Castillos
Hostelería: un sector con futuro
- Fecha: el 12 de diciembre
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: C/Cta La Fábrica, s/n
- Inscripciones hasta el 11 de diciembre
Auditorio Municipal Puerta Ferrisa
El sector de la limpieza en Alicante
- Fecha: el 5 de diciembre
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: C/Jorge Juan, nº21
- Inscripciones hasta el 5 de diciembre
Centro de formación 'Alejandrina Candela'
Inteligencia artificial. Aplicaciones más utilizadas (brecha digital)
- Fecha: del 15 al 19 de diciembre
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: C/Jorge Juan, nº21
Avenida Doctor Jiménez Díaz, 27
Mantenimiento y rehabilitación de edificios
- Fecha: del 30 de diciembre al 2 de junio de 2026
- Horario: de 09:00 a 14:00 horas.
- Inscripciones hasta el 26 de diciembre
- Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo
- Gimnàstic de Tarragona - Hércules CF
- Adiós al macrochiringuito el Varadero en Pilar de la Horadada: comienza su derribo
- ¿La liberalización de la AP-7 ha descongestionado la circunvalación de Alicante un año después?
- Kipkiriu Langat se proclama campeón de la primera maratón Elche-Alicante
- ¿Has corrido o ido a animar la maratón Elche-Alicante? Búscate en nuestra fotogalería y comenta cómo ha sido la experiencia
- San Vicente, una vía en constante transformación que aspira a un futuro sin coches
- Muere un hombre de 46 años tras ser atropellado por su propio tractor en Monóvar