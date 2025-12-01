Estos son los cursos gratis para diciembre en Alicante

La Agencia Local de Desarrollo de Alicante (ImpulsAlicante) continúa este 2025 con actividades de formación durante el mes de noviembre en diversas localizaciones de la ciudad. La programación se divide en acciones grupales sobre empleabilidad y funcionamiento de aplicaciones locales para la búsqueda de empleo, formaciones para el empleo, 'Centro de Emprendedores' y la 'Escuela de Talento Femenino, entre otros. Estos son los cursos disponibles para inscripción:

Acciones grupales de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante

Centro de emprendedores

Emprender con 90 euros: casos prácticos alicantinos

Fecha: 3 de diciembre

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 3 de diciembre

IA para emprender: aprende cómo usarla

Fecha: 10 de diciembre

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 10 de diciembre

Copy y conversiones: comunica online y transforma clics en ventas

Fecha: 12 de diciembre

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 12 de diciembre

Curso de la idea a la puesta en marcha

Fecha: del 15 al 18 de diciembre

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 15 de diciembre

Escuela de Talento Femenino

Prepara tu mejor discurso: Brindis Navideño

Fecha: 4 de diciembre

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).

Inscripciones hasta el 9 de diciembre

Finanzas en Calma para el 2026: El Método Kakebo para tu Bienestar

Fecha: 9 de diciembre

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).

Inscripciones hasta el 4 de diciembre

Propósito 2026: Diseña y Conquista tu Año con Claridad y Confianza

Fecha: del 11 al 16 de diciembre

Horario: de 16:00 a 20:00 horas.

Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).

Inscripciones hasta el 11 de diciembre

Centro de Empleo y Formación de la zona Norte 'El Tossalet'

Cómo comunicarnos con tecnología digital

Fecha: del 9 al 17 de diciembre

Horario: de 9:00 a 12:00 horas.

Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.

El sector del comercio en Alicante

Fecha: el 19 de diciembre

Horario: de 10:00 a 11:30 horas.

Lugar: C/Cta La Fábrica, s/n

Inscripciones hasta el 18 de diciembre

Servicio de Empleo Zona EDUSI - Entre Castillos

Hostelería: un sector con futuro

Fecha: el 12 de diciembre

Horario: de 10:00 a 11:30 horas.

Lugar: C/Cta La Fábrica, s/n

Inscripciones hasta el 11 de diciembre

Auditorio Municipal Puerta Ferrisa

El sector de la limpieza en Alicante

Fecha: el 5 de diciembre

Horario: de 10:00 a 11:30 horas.

Lugar: C/Jorge Juan, nº21

Inscripciones hasta el 5 de diciembre

Centro de formación 'Alejandrina Candela'

Inteligencia artificial. Aplicaciones más utilizadas (brecha digital)

Fecha: del 15 al 19 de diciembre

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: C/Jorge Juan, nº21

Avenida Doctor Jiménez Díaz, 27

Mantenimiento y rehabilitación de edificios