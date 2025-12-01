Hacienda controlará todos los cobros con tarjeta de autónomos desde 2026: desaparece el límite de 3.000 euros

La Agencia Tributaria prepara un cambio profundo en la forma de controlar los ingresos que reciben empresarios y autónomos. A partir de 2026, los bancos deberán comunicar cada cobro realizado con tarjeta, sea del importe que sea. Se elimina así el umbral de 3.000 euros que hasta ahora marcaba cuándo las entidades financieras estaban obligadas a enviar esta información. El objetivo, según Hacienda, es evitar que “información relevante se pierda” en operaciones de menor cuantía que, sin embargo, forman parte de la actividad real de un negocio.

La novedad no llega sola. La Administración también modifica la frecuencia: lo que antes se comunicaba una vez al año pasará a enviarse cada mes. Esto permitirá a Hacienda contrastar con mayor precisión si las ventas declaradas coinciden con los ingresos que llegan a través de tarjetas físicas o virtuales.

Cartas informativas a profesionales y más datos disponibles

Para preparar el terreno, la Agencia Tributaria ha comenzado a enviar avisos a autónomos y empresas explicando qué información recibirá a partir de 2026. En esas comunicaciones se detalla que el fisco tendrá acceso mensual a:

Cualquier cobro con tarjeta, sin límite mínimo.

Pagos recibidos mediante sistemas como Bizum , siempre que el destinatario sea un profesional o empresa.

, siempre que el destinatario sea un profesional o empresa. Datos de nuevas cuentas bancarias y su naturaleza (corriente, ahorro, depósito, pago…).

El organismo aclara que estos cambios no afectarán a las transferencias entre particulares, incluidos los Bizum privados, ya que las entidades solo reportarán operaciones vinculadas a titulares con contrato de actividad económica.

El impacto para ciudadanos: cuentas y tarjetas bajo más control

Los cambios también alcanzan a la ciudadanía en general. A partir de enero de 2026, los bancos deberán notificar mensualmente la apertura de cualquier cuenta de particulares y empresas. Los saldos se seguirán enviando de forma anual, lo que permitirá a Hacienda disponer de los primeros datos a comienzos de 2027.

En cuanto al uso de tarjetas por parte de consumidores, Hacienda recibirá un resumen anual de todos los movimientos: abonos, cargos, retiradas de efectivo, recargas o compras. Solo quedarán fuera las tarjetas cuyo volumen de operaciones anuales, sumando ingresos y gastos, no llegue a 25.000 euros, para concentrar el esfuerzo de control en los medios de pago con más peso económico.

Por qué se introduce este nuevo sistema

El refuerzo informativo forma parte del Real Decreto aprobado el pasado 1 de abril, que actualiza el Reglamento de la Inspección Tributaria ante la expansión de nuevos métodos de pago digitales. La intención es doble: combatir el fraude fiscal y mejorar la capacidad recaudatoria en un contexto en el que las operaciones electrónicas ganan terreno frente al efectivo.

Con esta nueva estructura, Hacienda dispondrá de una radiografía mucho más detallada de cómo ingresan autónomos y empresas, permitiendo comparar las cifras declaradas con los movimientos reales que pasan por las entidades financieras. Una vigilancia mucho más fina que marcará un antes y un después en el control tributario.