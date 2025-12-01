Ofertas de empleo en Alicante con contrato indefinido para los que hace falta experiencia previa

Si algo caracteriza a la provincia de Alicante es su mercado laboral dinámico y con una oferta de puestos muy interesantes. Está claro que uno de sus principales sectores es el turístico, que lleva aparejados puestos de trabajo más relacionados con la hostelería y el comercio, pero no deja de ser uno más de una gran diversidad.

El desarrollo de empresas relacionadas con el mundo de la tecnología ha hecho que la búsqueda de estos profesionales también sea más habitual. Además, Alicante ofrece un aliciente muy importante a la hora de captar trabajadores de fuera: su calidad de vida. Alicante ofrece un clima agradable, kilómetros de playa y una buena conexión con el resto de España y de Europa, que hacen de esta provincia una opción muy interesante.

Igualmente, el coste de vida en la provincia no es tan elevado como el de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, por lo que también puede ser un punto a favor.

Ofertas de empleo en Alicante

En ‘Empléate’, el portal de empleo del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), se pueden realizar búsquedas por provincias e, incluso, poniendo la ciudad o la provincia en su buscador. En este caso hemos filtrado por ‘Alicante’ y hemos buscado ofertas de empleo para las que no hace falta experiencia previa y en las que ofrecen un contrato indefinido y jornada completa.

Algunas de las ofertas de trabajo que hemos encontrado son las siguientes: