Ofertas de empleo en Alicante con contrato indefinido para los que hace falta experiencia previa
Se ofrece contrato indefinido y jornada completa para diferentes perfiles
Si algo caracteriza a la provincia de Alicante es su mercado laboral dinámico y con una oferta de puestos muy interesantes. Está claro que uno de sus principales sectores es el turístico, que lleva aparejados puestos de trabajo más relacionados con la hostelería y el comercio, pero no deja de ser uno más de una gran diversidad.
El desarrollo de empresas relacionadas con el mundo de la tecnología ha hecho que la búsqueda de estos profesionales también sea más habitual. Además, Alicante ofrece un aliciente muy importante a la hora de captar trabajadores de fuera: su calidad de vida. Alicante ofrece un clima agradable, kilómetros de playa y una buena conexión con el resto de España y de Europa, que hacen de esta provincia una opción muy interesante.
Igualmente, el coste de vida en la provincia no es tan elevado como el de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, por lo que también puede ser un punto a favor.
Ofertas de empleo en Alicante
En ‘Empléate’, el portal de empleo del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), se pueden realizar búsquedas por provincias e, incluso, poniendo la ciudad o la provincia en su buscador. En este caso hemos filtrado por ‘Alicante’ y hemos buscado ofertas de empleo para las que no hace falta experiencia previa y en las que ofrecen un contrato indefinido y jornada completa.
Algunas de las ofertas de trabajo que hemos encontrado son las siguientes:
- Ayudante de carpintería metálica en Crevillent. Se pide certificado de prevención de riesgos laborales, tiene jornada continua y el sueldo es de 1.100 - 1.200 euros al mes.
- Dependiente con idioma chino nativo para atender tareas con proveedores y clientes en Benijófar.
- Peón de la construcción. Se ofrece siendo de entre 1.344,51 y 1.6134,12 euros con horario de 09.00 a 17.00 horas.
- Peón de albañilería en Alicante. Se ofrece jornada partida y sueldo de entre 1.200 y 1.500 euros brutos al año.
- Peón de obra para Pego. Se ofrece un sueldo de entre 17.000 y 18.000 euros brutos al año.
- Se busca a un ingeniero industrial, ingeniero técnico industrial, arquitecto o arquitecto técnico para una oficina técnica de Alicante/Valencia. Se ofrece un sueldo de entre 25.000 y 30.000 euros brutos al año.
- Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo
- Gimnàstic de Tarragona - Hércules CF
- Adiós al macrochiringuito el Varadero en Pilar de la Horadada: comienza su derribo
- ¿La liberalización de la AP-7 ha descongestionado la circunvalación de Alicante un año después?
- Kipkiriu Langat se proclama campeón de la primera maratón Elche-Alicante
- ¿Has corrido o ido a animar la maratón Elche-Alicante? Búscate en nuestra fotogalería y comenta cómo ha sido la experiencia
- San Vicente, una vía en constante transformación que aspira a un futuro sin coches
- Muere un hombre de 46 años tras ser atropellado por su propio tractor en Monóvar