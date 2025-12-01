¿Quieres comprar tu primera casa? Estas son las claves para conseguir la máxima rentabilidad

Invertir en tu primer piso puede parecer un proceso complejo, pero cada vez más herramientas facilitan el camino. En su último episodio, el podcast financiero “Tengo un plan” analiza el modelo de Prophero, la startup que está revolucionando la inversión inmobiliaria en España gracias a un sistema guiado que promete alta rentabilidad y acompañamiento experto desde el primer paso. El capítulo desvela cómo funciona su método, qué cifras de rentabilidad están alcanzando y qué riesgos reales deben considerar los nuevos inversores.

Un proceso guiado para principiantes: desde 1.500 euros de entrada

El episodio arranca con una pregunta directa: ¿Qué pasa si alguien quiere invertir 40.000 euros?

Los responsables de Prophero aclaran que antes de ver inmuebles, el usuario paga un engagement de 1.500 euros, una especie de alta que da acceso a la plataforma y a un property coach, un especialista que analiza el perfil del inversor y le asesora durante todo el proceso.

A partir de ese momento, Prophero muestra viviendas ya filtradas y analizadas: “Todo lo que enseñamos ya es rentable y normalmente lo tenemos fuera del mercado”, explican. La empresa bloquea cientos de inmuebles cada mes en contratos de arras para garantizar a sus clientes acceso exclusivo sin guerras de pujas.

Rentabilidades que van del 6,5% al 14%

Uno de los aspectos más llamativos del modelo de Prophero es la rentabilidad que afirma ofrecer. Según explican, sus pisos generan actualmente una rentabilidad neta en alquiler cercana al 6,5%, con épocas en las que han llegado al 7,7%. Además, aseguran que sus viviendas se han revalorizado un 13,7% de media en los últimos tres años, una cifra superior a la de las zonas donde operan y al promedio nacional.

También destacan que, en la práctica, los pisos suelen alquilarse por encima del precio previsto, unos 49 euros más al mes de media, y hasta 73 euros más en el último trimestre. Parte de este rendimiento extra, explican, se debe al apalancamiento: “Si inviertes 40.000 euros y compras un piso de 100.000 gracias a la hipoteca, tu rentabilidad real aumenta”.

Un modelo a gran escala

La compañía asegura manejar un volumen poco común en el mercado: más de 400 viviendas bloqueadas cada mes para reservarlas a sus clientes. Atribuyen esta capacidad al análisis de datos, a la detección de zonas con potencial y a un proceso muy estandarizado que incluye reformas y mobiliario homogéneo para todos sus pisos. “Somos casi un dropshipper de muebles”, bromean, al explicar que amueblan unos 200 pisos al mes.

Value Partner: el producto para grandes inversores

Además de los pequeños inversores, Prophero ofrece el programa Value Partner, pensado para quienes quieren invertir entre 100.000 y 500.000 euros. En este caso, el cliente financia proyectos de transformación de locales en viviendas, con una rentabilidad estimada del 15% al 20% en 12 a 16 meses. Según la empresa, este sistema ayuda a crear nueva vivienda en zonas con alta demanda.

Los riesgos: retrasos y trámites

Aunque el modelo promete altas rentabilidades, sus fundadores reconocen que también hay problemas habituales en el sector inmobiliario: retrasos administrativos, incidencias en reformas y licencias que pueden tardar más de lo previsto. “A veces decimos 12 meses y son 14”, admiten.

Aun así, defienden que rara vez entregan pisos con rentas más bajas de las estimadas, y que, si ocurre, asumen el coste o incluso venden el inmueble para compensar al cliente.

Un impulso para quien quiere empezar a invertir

El mensaje final del episodio es claro: Prophero quiere ayudar a los principiantes a dar el paso de comprar su primer piso para invertir. Y, según cuentan, muchos terminan adquiriendo más de uno. “El mayor problema en cinco años será preguntarte por qué compraste uno y no dos”, concluyen.