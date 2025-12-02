Así cambiará el sueldo de los profesores: cuánto cobrarán realmente tras la subida salarial anunciada por el Gobierno

Los profesores están a punto de entrar en una etapa que muchos llevaban años esperando. El Gobierno ha puesto sobre la mesa una revalorización salarial que no se queda en un simple ajuste puntual: es un plan de subida progresiva hasta 2028, acompañado de cambios que afectan al tamaño de las plantillas, la estabilidad y las condiciones laborales.

La clave es que esta subida afecta a la parte del sueldo que fija el Estado, es decir, al sueldo base, los trienios y las pagas extra. Y eso significa que todos los docentes del país notarán la mejora. Sin embargo, el salario final seguirá dependiendo de un elemento decisivo: los complementos autonómicos, que son los que explican que un profesor pueda cobrar entre 400 y 600 euros más o menos según el lugar en el que trabaje.

Para muchos docentes, el nuevo escenario abre una ventana inédita: más sueldo, más estabilidad y más capacidad de contratación para reforzar los centros educativos.

El Gobierno ofrecía hace una semana una subida salarial del 10% para los funcionarios entre 2025 y 2028 / Europa Press

Una subida por fases: así aumentará el sueldo base hasta 2028

La revalorización acordada entre el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, UGT y CSIF incluye los siguientes incrementos:

2025: +2,5%

2026: +1,5%

2027: +4,5%

2028: +2%

Además: +0,5% variable, ligado al IPC

Esto supone, en la práctica, que un docente que hoy gana unos 2.500 euros al mes podría situarse en torno a los 2.775 euros mensuales al cierre del calendario, aunque la cifra exacta dependerá de los complementos aplicados por cada comunidad.

Lo que sí está garantizado es que todos los docentes verán crecer su sueldo base año a año, algo que no ocurría con esta continuidad desde hace más de una década.

¿Quién fija realmente el sueldo de un profesor?

En España, el salario de un docente se estructura en dos niveles esenciales:

El Estado , que marca el sueldo base, trienios y pagas extra .

, que marca el . Las comunidades autónomas, que añaden complementos como destino, específico o insularidad.

Estos complementos son los responsables de las diferencias salariales entre territorios. La subida anunciada actúa solo sobre la parte estatal, lo que mejora el suelo salarial, pero no elimina las diferencias entre comunidades.

Los profesores de Alicante se movilizan para pedir refuerzos en los colegios e institutos y una subida de sueldo justa / Pilar Cortés

El fin de la tasa de reposición: la medida que cambia el futuro de las plantillas

Aunque la subida salarial ha acaparado titulares, muchos docentes consideran que la verdadera revolución está en otra medida: la eliminación de la tasa de reposición.

Desde la crisis económica, las comunidades no podían contratar más profesores de los que se jubilaban o abandonaban el puesto. Ahora, esa limitación desaparece, lo que permitirá:

Reforzar plantillas sin restricciones artificiales.

sin restricciones artificiales. Atender picos de demanda real.

Reducir ratios y aliviar la carga en centros saturados.

y aliviar la carga en centros saturados. Favorecer la entrada de nuevos profesionales.

A esto se suma la agilización de los procesos selectivos, que reducirá los largos tiempos de espera entre aprobar una oposición y ocupar la plaza.

Cambios en negociación: jornada, teletrabajo y complementos

Quedan sobre la mesa otras medidas que podrían redefinir el día a día docente:

Implantación de la jornada de 35 horas .

. Regulación del teletrabajo en tareas no lectivas.

en tareas no lectivas. Actualización de los complementos de residencia e insularidad , clave en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

, clave en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Revisión de tareas administrativas para mejorar la atención a familias y alumnos.

Estas reformas podrían suponer un alivio en un sector donde la burocracia ha crecido tanto como la sensación de desgaste.

Lo que cobra un profesor en cada comunidad autónoma

Las diferencias siguen siendo notables y, en algunos casos, sorprendentemente amplias. Aunque la subida anunciada por el Gobierno mejorará el sueldo base común en toda España, el salario real que llega al bolsillo de cada profesor lo marcan los complementos autonómicos, y eso genera un mapa desigual que condiciona la vida profesional y personal de miles de docentes. No es lo mismo trabajar en Canarias que en Asturias, y tampoco lo es hacerlo en el País Vasco o en Castilla y León. El coste de la vida, los complementos específicos o la insularidad disparan las cifras en determinadas regiones.

A día de hoy, esto es lo que cobra aproximadamente un docente según la comunidad en la que esté destinado:

Andalucía: 2.851,67 €

Aragón: 2.690,43 €

Cantabria: 2.898,04 €

Castilla y León: 2.737,91 €

Castilla-La Mancha: 2.892,30 €

Cataluña: 2.713,79 €

Ceuta y Melilla: 3.521,54 €

Comunidad de Madrid: 2.788,00 €

Comunidad Foral de Navarra: 2.883,84 €

Comunidad Valenciana: 2.734,03 €

Extremadura: 2.727,06 €

Galicia: 2.827,13 €

Islas Baleares: 2.925,82 €

Islas Canarias: 2.925,15 €

La Rioja: 2.825,74 €

País Vasco: 3.234,34 €

Principado de Asturias: 2.613,31 €

Región de Murcia: 2.863,90 €

Esta diferencia de sueldos,que puede superar los 600 euros mensuales entre territorios, seguirá existiendo incluso después de la subida estatal, porque las autonomías mantendrán el control de sus propios complementos.

Un impulso que llega en un momento decisivo

En un contexto en el que países como Estados Unidos están reclutando profesores españoles con doctorado por más de 45.000 euros al año, España necesita reforzar su atractivo docente. La combinación de subida salarial, eliminación de la tasa de reposición y nuevas mejoras laborales coloca al sector en una posición que no había tenido en más de diez años.

Las expectativas son claras: más sueldo, más plazas y un futuro profesional más estable.