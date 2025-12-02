Así cambiará el sueldo de los profesores: cuánto cobrarán realmente tras la subida salarial anunciada por el Gobierno
El Estado elevará el sueldo base en cuatro fases hasta 2028 y deja en manos de cada comunidad los complementos que crean grandes diferencias salariales
Los profesores están a punto de entrar en una etapa que muchos llevaban años esperando. El Gobierno ha puesto sobre la mesa una revalorización salarial que no se queda en un simple ajuste puntual: es un plan de subida progresiva hasta 2028, acompañado de cambios que afectan al tamaño de las plantillas, la estabilidad y las condiciones laborales.
La clave es que esta subida afecta a la parte del sueldo que fija el Estado, es decir, al sueldo base, los trienios y las pagas extra. Y eso significa que todos los docentes del país notarán la mejora. Sin embargo, el salario final seguirá dependiendo de un elemento decisivo: los complementos autonómicos, que son los que explican que un profesor pueda cobrar entre 400 y 600 euros más o menos según el lugar en el que trabaje.
Para muchos docentes, el nuevo escenario abre una ventana inédita: más sueldo, más estabilidad y más capacidad de contratación para reforzar los centros educativos.
Una subida por fases: así aumentará el sueldo base hasta 2028
La revalorización acordada entre el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, UGT y CSIF incluye los siguientes incrementos:
- 2025: +2,5%
- 2026: +1,5%
- 2027: +4,5%
- 2028: +2%
- Además: +0,5% variable, ligado al IPC
Esto supone, en la práctica, que un docente que hoy gana unos 2.500 euros al mes podría situarse en torno a los 2.775 euros mensuales al cierre del calendario, aunque la cifra exacta dependerá de los complementos aplicados por cada comunidad.
Lo que sí está garantizado es que todos los docentes verán crecer su sueldo base año a año, algo que no ocurría con esta continuidad desde hace más de una década.
¿Quién fija realmente el sueldo de un profesor?
En España, el salario de un docente se estructura en dos niveles esenciales:
- El Estado, que marca el sueldo base, trienios y pagas extra.
- Las comunidades autónomas, que añaden complementos como destino, específico o insularidad.
Estos complementos son los responsables de las diferencias salariales entre territorios. La subida anunciada actúa solo sobre la parte estatal, lo que mejora el suelo salarial, pero no elimina las diferencias entre comunidades.
El fin de la tasa de reposición: la medida que cambia el futuro de las plantillas
Aunque la subida salarial ha acaparado titulares, muchos docentes consideran que la verdadera revolución está en otra medida: la eliminación de la tasa de reposición.
Desde la crisis económica, las comunidades no podían contratar más profesores de los que se jubilaban o abandonaban el puesto. Ahora, esa limitación desaparece, lo que permitirá:
- Reforzar plantillas sin restricciones artificiales.
- Atender picos de demanda real.
- Reducir ratios y aliviar la carga en centros saturados.
- Favorecer la entrada de nuevos profesionales.
A esto se suma la agilización de los procesos selectivos, que reducirá los largos tiempos de espera entre aprobar una oposición y ocupar la plaza.
Cambios en negociación: jornada, teletrabajo y complementos
Quedan sobre la mesa otras medidas que podrían redefinir el día a día docente:
- Implantación de la jornada de 35 horas.
- Regulación del teletrabajo en tareas no lectivas.
- Actualización de los complementos de residencia e insularidad, clave en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
- Revisión de tareas administrativas para mejorar la atención a familias y alumnos.
Estas reformas podrían suponer un alivio en un sector donde la burocracia ha crecido tanto como la sensación de desgaste.
Lo que cobra un profesor en cada comunidad autónoma
Las diferencias siguen siendo notables y, en algunos casos, sorprendentemente amplias. Aunque la subida anunciada por el Gobierno mejorará el sueldo base común en toda España, el salario real que llega al bolsillo de cada profesor lo marcan los complementos autonómicos, y eso genera un mapa desigual que condiciona la vida profesional y personal de miles de docentes. No es lo mismo trabajar en Canarias que en Asturias, y tampoco lo es hacerlo en el País Vasco o en Castilla y León. El coste de la vida, los complementos específicos o la insularidad disparan las cifras en determinadas regiones.
A día de hoy, esto es lo que cobra aproximadamente un docente según la comunidad en la que esté destinado:
- Andalucía: 2.851,67 €
- Aragón: 2.690,43 €
- Cantabria: 2.898,04 €
- Castilla y León: 2.737,91 €
- Castilla-La Mancha: 2.892,30 €
- Cataluña: 2.713,79 €
- Ceuta y Melilla: 3.521,54 €
- Comunidad de Madrid: 2.788,00 €
- Comunidad Foral de Navarra: 2.883,84 €
- Comunidad Valenciana: 2.734,03 €
- Extremadura: 2.727,06 €
- Galicia: 2.827,13 €
- Islas Baleares: 2.925,82 €
- Islas Canarias: 2.925,15 €
- La Rioja: 2.825,74 €
- País Vasco: 3.234,34 €
- Principado de Asturias: 2.613,31 €
- Región de Murcia: 2.863,90 €
Esta diferencia de sueldos,que puede superar los 600 euros mensuales entre territorios, seguirá existiendo incluso después de la subida estatal, porque las autonomías mantendrán el control de sus propios complementos.
Un impulso que llega en un momento decisivo
En un contexto en el que países como Estados Unidos están reclutando profesores españoles con doctorado por más de 45.000 euros al año, España necesita reforzar su atractivo docente. La combinación de subida salarial, eliminación de la tasa de reposición y nuevas mejoras laborales coloca al sector en una posición que no había tenido en más de diez años.
Las expectativas son claras: más sueldo, más plazas y un futuro profesional más estable.
Suscríbete para seguir leyendo
- Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo
- Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores
- Miles de trabajadores se quedan sin jubilación pese a cotizar toda su vida: este es el motivo que la Seguridad Social no perdona
- Alicante sancionará a una marca de ropa por 'empapelar' Maisonnave con publicidad de una fiesta
- Desahuciada una familia con dos hijos de 6 y 11 años en Alicante
- Aparece un cadáver flotando en el río Segura a la altura del Puente Nuevo de Orihuela
- Hasta 300 euros de ayuda por cambiar tu frigorífico: así funciona el nuevo Plan Renove de Electrodomésticos
- Desmantelan en España una red de estafas con envíos masivos de mensajes y llamadas fraudulentas tras unas primeras denuncias en Aspe