José María Camarero, experto financiero, alerta sobre la situación de los jóvenes: “Han visto reducido su salario”

La fotografía general del mercado laboral español transmite una sensación de avance continuo: más contratos, más empleo y una década marcada por cifras que rozan máximos históricos. Sin embargo, detrás de ese escenario optimista se esconde un dato que, según el economista José María Camarero, no puede interpretarse como una simple anomalía, sino como un síntoma profundo de desigualdad generacional. En su intervención en el programa ‘La Sexta Xplica’, Camarero fue tajante: “Los jóvenes de 25 años, por primera vez, han visto recortado su salario en la última década”. Una afirmación que, en sus palabras, resulta “increíble” si se tiene en cuenta que el resto de trabajadores sí ha experimentado mejoras salariales en los últimos años.

El economista sitúa el origen de este retroceso en un aspecto que rara vez aparece en los titulares: el peso demográfico. “Hay un primer problema que tienen los jóvenes y es que son minoría en esta sociedad”, explicó. Esa posición, menos numerosa y menos influyente, condiciona su capacidad para presionar por cambios estructurales y ralentiza las respuestas políticas que les afectan directamente. No significa, subrayó, que sus problemas sean menores; significa que tienen menos capacidad real para que se atiendan.

El paro sube en 60.100 personas en verano y el empleo marca récord de 22,3 millones de ocupados / Europa Press

La única generación que cobra menos que hace diez años

A partir de ahí, Camarero puso sobre la mesa el dato que considera más grave: los menores de 25 años son la única franja salarial que ha retrocedido mientras la economía crecía. A su juicio, este contraste entre el optimismo macroeconómico y la precariedad juvenil revela una fractura que no se puede seguir normalizando. “Es muy llamativo”, insistió.

Según su análisis, la explicación no está en una falta de empleo, sino en la calidad del que se les ofrece. Para Camarero, los jóvenes suelen quedar atrapados en la parte más débil del sistema: contratos parciales, jornadas recortadas y fórmulas legales que permiten ajustar horas y costes sin mejorar sus condiciones. Lo expresó así: “Se recurre a los contratos parciales, se recurre a todo tipo de estratagemas por parte de las empresas”. No acusa a las compañías de incumplir la ley, pero sí advierte de que los “flecos” de la normativa acaban afectando siempre al mismo grupo: quienes se incorporan sin experiencia, sin capacidad de negociación y sin alternativas reales.

Esta dinámica, afirma, no solo empuja los salarios a la baja, sino que condiciona el futuro económico de quienes comienzan. Según explica, la primera etapa laboral determina en gran medida la trayectoria salarial de los años posteriores; por eso considera tan preocupante que los jóvenes inicien su vida profesional desde un punto más bajo que las generaciones previas.

El otro cuello de botella: la vivienda

Pero su análisis no se limita al mercado laboral. Camarero une este retroceso salarial a otro problema que considera igual de determinante: la vivienda. Y aquí el dato vuelve a ser contundente: “Todas las partidas del Estado han aumentado en la última década, excepto una: la de la vivienda”. Mientras los precios de alquiler y compra no han dejado de subir, la inversión pública destinada a facilitar el acceso a la vivienda permanece exactamente igual que hace diez años. Para el economista, esta combinación, salarios que bajan y vivienda que sube, crea un escenario de bloqueo que dificulta la emancipación, retrasa proyectos vitales y ensancha la brecha entre generaciones.

El precio medio de la vivienda libre sube un 12,1% en el tercer trimestre de 2025 y supera máximos de 2008 / Europa Press

Camarero dejó claro que esta situación no puede seguir esperando ciclos políticos ni debates interminables. “Hay que actuar ya mismo, mañana”, afirmó. Su preocupación no es solo el presente, sino lo que puede venir después. Porque si los jóvenes pierden salario en un momento de bonanza, ¿qué ocurrirá cuando las condiciones económicas no sean tan favorables?

Para el economista, esa es la pregunta que debería guiar cualquier agenda política que pretenda abordar de verdad los problemas de quienes están empezando hoy su vida laboral.