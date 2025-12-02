Laura Lobo, abogada experta en herencias, alerta sobre los conflictos entre hermanos por la vivienda: "No puedes excluir a los demás"

Es una escena que se repite en muchísimas familias: varios hermanos heredan una casa y uno de ellos se queda a vivir en la vivienda, bien porque ya residía allí antes, bien porque decide instalarse justo después. Lo que empieza como una solución “temporal” puede acabar convirtiéndose en un foco constante de tensión: el resto de herederos siente que no disfruta de la casa, pero sí de las cargas, y surge la gran pregunta: “¿Puedo reclamarle un alquiler a mi hermano?”

La abogada Laura Lobo, experta en familia y herencias, aborda este conflicto en un vídeo publicado en Instagram y deja claro algo importante: sí se puede reclamar un alquiler, pero no en cualquier circunstancia ni de cualquier manera.

Un problema frecuente en herencias: uso de la casa y conflictos entre hermanos

Según explica Lobo, se trata de una situación muy habitual: “Varios hermanos heredan una casa y uno de ellos vive en esa casa, bien porque ya viviera antes o bien porque en el momento del fallecimiento se mete a vivir allí”.

Herencias sin dramas: los errores que debes evitar según este experto en finanzas / Eva Abril

Ese escenario, reconoce, “suele generar muchísima tensión”, porque “echar a un hermano de casa es bastante conflictivo”. De ahí que muchos se planteen una alternativa intermedia: si no se le puede sacar de la vivienda, ¿se le puede cobrar un alquiler por usarla en exclusiva?

Qué pasa cuando la vivienda está en copropiedad

La clave está en la copropiedad. Cuando varios hermanos heredan una vivienda, todos pasan a ser copropietarios. Y eso, recuerda la abogada, tiene una consecuencia directa: “Si la vivienda es en copropiedad, todos ellos tienen derecho a usar la vivienda, pero ninguno puede excluir el uso de los otros”.

Es decir, todos los hermanos tienen el mismo derecho a utilizar la casa heredada. Ninguno puede actuar como si fuera el único dueño y mucho menos impedir que los demás la usen.

¿Cuándo se puede reclamar un alquiler al hermano que vive en la casa heredada?

Aquí llega el matiz que, según Lobo, marca la diferencia entre poder pedir un alquiler… o no. No basta con que un hermano viva en la vivienda para que automáticamente se le pueda reclamar una renta. La abogada lo explica así: “Solamente podrás reclamar un alquiler desde el momento en que tu hermano reclame el uso exclusivo de la vivienda o bien tú le reclames el uso de ella”. En la práctica, esto significa que:

Primero hay que reclamar el uso de la vivienda : pedirle formalmente a ese hermano poder usar la casa también.

: pedirle formalmente a ese hermano poder usar la casa también. Él debe negarse: es necesario que, de algún modo, quede claro que no te deja utilizarla.

Solo entonces, añade Lobo, se abre la puerta a reclamar una compensación económica: “Tienes que reclamar que te deje usar la vivienda y él debe negarse. Y a partir de ese momento es cuando podrás reclamarle el alquiler”.

El gesto que lo cambia todo: pedir el uso… y recibir un “no”

Lo decisivo, según esta especialista en familia y herencias, no es tanto que un hermano esté viviendo en la casa heredada, sino que impida de facto que los demás copropietarios la usen.

Por eso, antes de hablar de alquileres, la abogada recomienda dar el paso de reclamar el uso de la vivienda. Si ese hermano se niega o deja claro que quiere el uso exclusivo, es entonces cuando se configura la base para poder pedir una compensación en forma de renta.

¿En disputa por la herencia? Esta es la solución si uno quiere vender y el otro no / Eva Abril

Un debate que seguirá en muchas familias

El vídeo de Laura Lobo resume en pocos segundos un problema que en la práctica se alarga meses o años en muchas casas: herencias sin repartir, viviendas en copropiedad y hermanos con posiciones enfrentadas.

La abogada recuerda en su publicación que está especializada en Familia y Herencias y que, precisamente por lo frecuente de estas dudas, envía a diario un “truco legal” por correo electrónico a quienes se lo solicitan, para ayudar a entender mejor este tipo de situaciones.

Lo que deja claro con su explicación es que, si tu hermano vive en la casa heredada, no todo vale: para reclamarle un alquiler, antes hay que ejercer tu propio derecho de uso y dejar constancia de que ese derecho se te ha negado.