Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre la mujer despedida en Alicante por llegar demasiado pronto al trabajo: "Estrambótico pero la empresa tiene razón"

El abogado laboralista Juanma Lorente ha analizado el mediático caso ocurrido en Alicante que ha sorprendido, hasta incluso, a letrados expertos en trabajo: una empleada ha sido despedida por llegar demasiado pronto a su puesto de trabajo y el juez ha considerado el despido como procedente, avalando la decisión de la empresa. Un caso que ya contó INFORMACIÓN y que se ha viralizado en redes y televisiones a nivel nacional.

La afectada trabajaba en una firma de paquetería y, según ha avalado un juzgado alicantino, desobedecía asu jefe y se presentaba en su trabajo entre 30 y 45 minutos antes de empezar su turno. Esta insistencia de la trabajadora, tras varias peticiones de su jefe, que en más de una ocasión le había pedido que llegara a su hora, habría supuesto una acumulación de faltas que dieron como resultado el despido justificado. El abogado subraya que la justicia ha interpretado este comportamiento como “una falta grave que afecta además a la relación de confianza y de lealtad entre el empleado y la empresa” y que dio como resultado el despido "sin indemnización", ya que supone -aunque sea por llegar pronto y no tarde- un incumplimiento horario.

El punto clave para entender la sentencia "estrambótica", según confiesa Lorente, es que "la empresa le había dicho varias veces que no llegara antes, que llegara a su hora". Según el abogado, este es el primer caso que se encuentra de este tipo y no cree "que veamos esto muchas más veces". Muy a pesar de la incertidumbre sobre el empeño de la empleada, que insistía en llegar antes, ("no entiendo por qué", comenta Lorente), el letrado cree que “tiene todo el sentido del mundo que la empresa haya despedido a la trabajadora por llegar demasiado pronto a su trabajo”.

Por qué la justicia le da la razón a la empresa

Para el abogado laboralista Juanma Lorente, la decisión judicial es coherente: “Si tú no acatas lo que la empresa te dice, muy lógico que sea en tu cabeza estás cometiendo una falta”. Y añade que, cuando el incumplimiento es reiterado, la falta “se convierte en falta muy grave y merecedora de despido”.

En este sentido, el experto es claro: “Recordad que tenéis que acatar lo que la empresa os diga. La empresa os dice que no lleguéis temprano, no llegar temprano”.