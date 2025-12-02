El precio del alquiler en Alicante sigue al alza: estos son los municipios más caros y más baratos para arrendar

El precio del alquiler en el mes de noviembre en la provincia de Alicante alcanzó los 11,9 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida del +9,6 % interanual respecto a noviembre de 2024, según el último informe publicado por Idealista.

Este incremento sigue la tendencia del mercado desde, aproximadamente, el año 2020 en el que el precio del alquiler ha ido incrementando paulatinamente. En la actualidad, en nuestro país el precio medio del alquiler es de 14,6 euros por metro cuadrado, una tendencia que sigue al alza en el último año.

Madrid sigue siendo la comunidad autónoma con el precio del alquiler más caro (21 €/m2), seguido de Baleares (19,1 €/m2), Cataluña (18,7 €/m2), Canarias (15,1 €/m2) y Euskadi (14,8 €/m2). Este mes de noviembre Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha han experimentado las mayores subidas de precio mientras que en Cantabria, Cataluña y Madrid han registrado un ligero descenso.

Precio del alquiler en Alicante

Según los datos del informe de Idealista, la provincia de Alicante sigue una tendencia alcista y en el último mes el precio ha subido un 1,1 % con respecto a octubre.

Benidorm sigue siendo la localidad con el precio más caro por metro cuadrado para alquilar ya que la media está en 16 euros. Le siguen Finestrat (15,4), L’Alfàs del Pi (15,1), la Cala de Villajoyosa (13,6), Calp (13,4), Xàbia (13,3), El Campello (13,1) y Alicante (13).

Alquiler de viviendas en España sigue subiendo / INFORMACIÓN

En el lado opuesto de la tabla nos encontramos con que Almoradí, en la Vega Baja, tiene el precio más barato con 6,6 euros mientras que, a continuación, aparecen dos grandes ciudades de la provincia: Elda y Alcoy con 7,4 euros el metro cuadrado. Le siguen Pilar de la Horadada (8,8 €/m2), Elche (9,1 €/m2), San Vicente del Raspeig (9,8 €/m2), Mutxamel (10,4 €/m2), Guardamar del Segura (10,5 €/m2) y Santa Pola (10,9 €/m2).

Si tomamos como referencia los datos del último año, los municipios en los que más ha subido el precio son:

Calp: +15,7 %

Guardamar del Segura: 14,7 %

Cala de Villajoyosa: 14,3 %

Mutxamel: 13 %

Xàbia: 12,4 %

Elche: 12,4 %

Gran Alacant: 11,8 %

Elda: 11,4 %

Dénia: 10,4 %

Santa Pola: 10,7 %

Así pues, los municipios costeros y turísticos son los que tienen los precios del alquiler más elevados ya que concentran demanda tanto para residentes de todo el año como para turistas.

Ciudades como Elda o Alcoy, con menor presión turística, ofrecen una alternativa más asequible ya que son de los grandes municipios más baratos de la provincia.