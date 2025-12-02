El precio del alquiler en Alicante sigue al alza: estos son los municipios más caros y más baratos para arrendar
El último informe de Idealista actualiza lo que se paga de media por metro cuadrado en nuestro país
El precio del alquiler en el mes de noviembre en la provincia de Alicante alcanzó los 11,9 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida del +9,6 % interanual respecto a noviembre de 2024, según el último informe publicado por Idealista.
Este incremento sigue la tendencia del mercado desde, aproximadamente, el año 2020 en el que el precio del alquiler ha ido incrementando paulatinamente. En la actualidad, en nuestro país el precio medio del alquiler es de 14,6 euros por metro cuadrado, una tendencia que sigue al alza en el último año.
Madrid sigue siendo la comunidad autónoma con el precio del alquiler más caro (21 €/m2), seguido de Baleares (19,1 €/m2), Cataluña (18,7 €/m2), Canarias (15,1 €/m2) y Euskadi (14,8 €/m2). Este mes de noviembre Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha han experimentado las mayores subidas de precio mientras que en Cantabria, Cataluña y Madrid han registrado un ligero descenso.
Precio del alquiler en Alicante
Según los datos del informe de Idealista, la provincia de Alicante sigue una tendencia alcista y en el último mes el precio ha subido un 1,1 % con respecto a octubre.
Benidorm sigue siendo la localidad con el precio más caro por metro cuadrado para alquilar ya que la media está en 16 euros. Le siguen Finestrat (15,4), L’Alfàs del Pi (15,1), la Cala de Villajoyosa (13,6), Calp (13,4), Xàbia (13,3), El Campello (13,1) y Alicante (13).
En el lado opuesto de la tabla nos encontramos con que Almoradí, en la Vega Baja, tiene el precio más barato con 6,6 euros mientras que, a continuación, aparecen dos grandes ciudades de la provincia: Elda y Alcoy con 7,4 euros el metro cuadrado. Le siguen Pilar de la Horadada (8,8 €/m2), Elche (9,1 €/m2), San Vicente del Raspeig (9,8 €/m2), Mutxamel (10,4 €/m2), Guardamar del Segura (10,5 €/m2) y Santa Pola (10,9 €/m2).
Si tomamos como referencia los datos del último año, los municipios en los que más ha subido el precio son:
- Calp: +15,7 %
- Guardamar del Segura: 14,7 %
- Cala de Villajoyosa: 14,3 %
- Mutxamel: 13 %
- Xàbia: 12,4 %
- Elche: 12,4 %
- Gran Alacant: 11,8 %
- Elda: 11,4 %
- Dénia: 10,4 %
- Santa Pola: 10,7 %
Así pues, los municipios costeros y turísticos son los que tienen los precios del alquiler más elevados ya que concentran demanda tanto para residentes de todo el año como para turistas.
Ciudades como Elda o Alcoy, con menor presión turística, ofrecen una alternativa más asequible ya que son de los grandes municipios más baratos de la provincia.
- Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo
- Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores
- Miles de trabajadores se quedan sin jubilación pese a cotizar toda su vida: este es el motivo que la Seguridad Social no perdona
- Alicante sancionará a una marca de ropa por 'empapelar' Maisonnave con publicidad de una fiesta
- Desahuciada una familia con dos hijos de 6 y 11 años en Alicante
- Aparece un cadáver flotando en el río Segura a la altura del Puente Nuevo de Orihuela
- Hasta 300 euros de ayuda por cambiar tu frigorífico: así funciona el nuevo Plan Renove de Electrodomésticos
- Desmantelan en España una red de estafas con envíos masivos de mensajes y llamadas fraudulentas tras unas primeras denuncias en Aspe