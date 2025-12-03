Aún estás a tiempo de ahorrar en tu próxima Renta: las decisiones que puedes tomar en diciembre para pagar menos

Cada cierre de año trae la misma realidad: lo que hagas antes del 31 de diciembre será lo que determine cuánto pagarás en la Renta de 2025. Aunque la declaración se presente en 2026, los impuestos que terminarás pagando dependen exclusivamente de los movimientos que realices ahora, en las últimas semanas del año. Y lo cierto es que 2025 llega con deducciones que cambian, beneficios que desaparecen y novedades que pueden jugar a tu favor si sabes aprovecharlas a tiempo.

Estas son las medidas más eficaces y muchas veces desconocidas que pueden ayudarte a reducir impuestos antes de que el año termine.

1. Amortizar la hipoteca: la gran olvidada que sigue ahorrando dinero

Solo es válida para quienes compraron su vivienda habitual antes de 2013, pero sigue siendo una de las deducciones más rentables del IRPF. Quienes cumplen los requisitos pueden deducirse el 15 % de lo pagado en intereses, amortización e incluso seguros vinculados… hasta un máximo de 1.356 euros por declaración.

Si este año no has llegado al límite de 9.040 euros de base deducible, todavía puedes hacer una amortización extra y aprovechar el máximo ahorro posible antes de que termine 2025.

2. Viviendas en alquiler: más gastos deducibles y cambios importantes

Los propietarios que alquilan un inmueble como vivienda habitual del inquilino pueden deducir mucho más de lo que creen: suministros, IBI, comunidad, intereses de hipoteca, reparaciones, honorarios de agencia o costes de formalización del contrato.

Y este año hay dos novedades clave:

En las zonas tensionadas, las reducciones en IRPF pueden llegar al 90 % del rendimiento del alquiler en determinados supuestos.

La nueva tasa de basuras que muchos ayuntamientos han empezado a aplicar en 2025 también es deducible, siempre que la pague el arrendador.

Mover ficha ahora puede rebajar notablemente tu rendimiento neto del alquiler para la Renta 2025.

3. Si has vendido una vivienda: aún puedes evitar pagar por la ganancia

La reinversión del dinero en la compra de otra vivienda habitual sigue siendo la clave para evitar tributar por la ganancia patrimonial. Se dispone de dos años desde la venta para reinvertir, así que diciembre puede ser decisivo para quienes están dentro del plazo o a punto de agotarlo.

Los mayores de 65 años cuentan con ventajas adicionales:

No tributan por vender su vivienda habitual.

Y si venden una segunda vivienda, pueden evitar impuestos si destinan hasta 240.000 euros a constituir una renta vitalicia.

4. Planes de pensiones y otras aportaciones que rebajan tu IRPF

Las aportaciones realizadas a planes de pensiones antes del 31 de diciembre pueden reducir la base imponible del IRPF. Para 2025, los límites son:

1.500 euros máximo en planes individuales.

Hasta 8.500 euros adicionales si aporta también la empresa.

Hasta 4.250 euros para autónomos.

Y quienes realizaron aportaciones antiguas, anteriores a 2006, aún pueden aplicar la reducción del 40 % si rescatan en forma de capital. Los jubilados en 2023 tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025. Las aportaciones a patrimonios protegidos para familiares con discapacidad también ofrecen ventajas importantes: reducciones de hasta 10.000 euros y exención para el beneficiario hasta tres veces el IPREM.

5. Vehículos eléctricos: las deducciones desaparecen en 2026

Si estás pensando en comprar un coche eléctrico, este puede ser el último año para desgravarlo. La deducción llega hasta 20.000 euros para vehículos matriculados antes del 31 de diciembre de 2025 y hasta 4.000 euros por puntos de recarga. Si la compra se deja para 2026, puede que ya no exista ningún beneficio fiscal disponible.

6. Invertir en startups o donar a ONG también reduce impuestos

La Ley de Startups permite deducir hasta el 50 % de la inversión, con un máximo de 100.000 euros, si se realiza antes de que termine el año. Y no hay que olvidar las deducciones por donativos:

80 % en los primeros 250 euros.

Entre 40 % y 45 % en el resto.

Además, las cuotas de sindicatos, colegios profesionales y partidos políticos también reducen la base imponible.

Quedan pocas semanas para cerrar el año y todavía hay margen para decidir qué tipo de declaración tendrás en 2026. Cada paso que tomes ahora cuenta, y puede marcar la diferencia entre una Renta más exigente y otra mucho más amable con tu bolsillo.