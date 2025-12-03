El SEPE busca trabajadores que quieran trabajar media jornada y conciliar: sueldos de hasta 25.000 euros

Si hay algo que defina al mercado laboral de nuestro país es su capacidad de transformación. En nuestro país la transformación de los modelos de trabajo ha ido ganando puestos, como con la introducción del teletrabajo, para favorecer una mayor conciliación de la vida profesional y personal.

Aunque la contratación indefinida y a tiempo completo sigue siendo la fórmula predominante, el empleo a media jornada sigue siendo una alternativa real para miles de trabajadores y empresas, especialmente en sectores como el comercio, la hostelería, la educación o los servicios administrativos.

La evolución del mercado en los últimos años muestra que muchas compañías han integrado horarios más adaptables para responder a picos de actividad, reorganizar turnos o mejorar la eficiencia sin necesidad de ampliar plantillas completas. Para los trabajadores, esta modalidad abre la puerta a una forma distinta de entender el empleo, más compatible con las necesidades actuales de tiempo, formación e incluso salud mental.

Entre sus principales ventajas destaca la conciliación familiar. Reducir la jornada permite organizar mejor la vida doméstica y atender a hijos o personas dependientes. También favorece la formación continua, ya que libera horas que pueden dedicarse a estudiar, preparar oposiciones o completar enseñanzas regladas sin renunciar a un ingreso económico estable.

Una oficina del SEPE en la ciudad de Alicante. / PILAR CORTES

Ofertas de trabajo a media jornada

En el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ‘Empléate’, puedes filtrar por tipos de jornada y seleccionar ‘parcial’ para que te muestre los trabajos a media jornada.

Estos son algunos de los resultados que hemos encontrado: