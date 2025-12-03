El SEPE busca trabajadores que quieran trabajar media jornada y conciliar: sueldos de hasta 25.000 euros
Las ofertas de empleo a media jornada incluyen puestos como modista en La Rioja, con horario de mañanas, o cocinero en Zaragoza, con contrato indefinido de 30 horas semanales
Si hay algo que defina al mercado laboral de nuestro país es su capacidad de transformación. En nuestro país la transformación de los modelos de trabajo ha ido ganando puestos, como con la introducción del teletrabajo, para favorecer una mayor conciliación de la vida profesional y personal.
Aunque la contratación indefinida y a tiempo completo sigue siendo la fórmula predominante, el empleo a media jornada sigue siendo una alternativa real para miles de trabajadores y empresas, especialmente en sectores como el comercio, la hostelería, la educación o los servicios administrativos.
La evolución del mercado en los últimos años muestra que muchas compañías han integrado horarios más adaptables para responder a picos de actividad, reorganizar turnos o mejorar la eficiencia sin necesidad de ampliar plantillas completas. Para los trabajadores, esta modalidad abre la puerta a una forma distinta de entender el empleo, más compatible con las necesidades actuales de tiempo, formación e incluso salud mental.
Entre sus principales ventajas destaca la conciliación familiar. Reducir la jornada permite organizar mejor la vida doméstica y atender a hijos o personas dependientes. También favorece la formación continua, ya que libera horas que pueden dedicarse a estudiar, preparar oposiciones o completar enseñanzas regladas sin renunciar a un ingreso económico estable.
Ofertas de trabajo a media jornada
En el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ‘Empléate’, puedes filtrar por tipos de jornada y seleccionar ‘parcial’ para que te muestre los trabajos a media jornada.
Estos son algunos de los resultados que hemos encontrado:
- Se busca un especialista agrícola en Palencia. Se ofrece un contrato indefinido para trabajar de 09.00 a 14.00 horas con un sueldo de entre 14.000 y 20.000 euros brutos al año.
- Se busca un técnico contable de empresas en Sevilla para trabajar entre 25 y 30 horas semanales. El sueldo es de entre 15.000 y 20.000 euros brutos al año.
- Se buscan 5 captadores comerciales inmobiliarios para la zona de La Eliana (Valencia). El horario es flexible y el contrato indefinido. El sueldo es de entre 5.000 y 20.000 euros brutos al año.
- Se busca un modista para atelier de novia e invitada en La Rioja. La jornada es de lunes a viernes, principalmente de mañanas, y el sueldo es de entre 9.060 y 18.000 euros brutos al año.
- Se busca un jefe de obra en Sevilla para diseñar y planificar proyectos de construcción residencial y civil. Se ofrece un contrato en prácticas con un sueldo de entre 20.000 y 25.000 euros brutos al año.
- Se busca un fisioterapeuta para trabajar en Cuenca. Se ofrece un contrato indefinido y un sueldo de entre 18.000 y 20.000 euros brutos al año.
- Se busca un cocinero para un bar en Zaragoza. El contrato es indefinido y de 30 horas semanales con un sueldo de entre 19.000 y 24.000 euros brutos al año.
- Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo
- Hasta 300 euros de ayuda por cambiar tu frigorífico: así funciona el nuevo Plan Renove de Electrodomésticos
- Asesina a cuchilladas a su pareja en Alicante y luego se ahorca en el balcón
- La trascendental decisión de Mazón en su último día como president sobre una pequeña localidad de Alicante
- El nuevo dueño del Eldense, tras el retraso en el pago de dos mensualidades: «Espero que lo que dejaron de correr en el anterior partido lo hagan en este»
- Desahuciada una familia con dos hijos de 6 y 11 años en Alicante
- Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores
- Horario y dónde ver el Quintanar del Rey-Elche de la segunda ronda de Copa