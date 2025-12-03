"Hasta 300 euros por cada año": aún estás a tiempo de reclamar este dinero si vives de alquiler

Miles de inquilinos podrían estar dejando de reclamar un dinero que les corresponde. Y es que si has vivido de alquiler desde 2021 (inclusive) hasta este año, deberías de tener en cuenta que la Agencia Tributaria puede deberte dinero de este año y de años anteriores. El experto en asesoría fiscal José Ramón López Martínez ha comentado el caso de un cliente al que le han devuelto hasta 900 euros después de no haber aplicado correctamente durante varios años la deducción por alquiler.

Hasta 900 euros recuperados por no aplicar la deducción

“300 euros correspondientes a 2020, otros 300 a 2021 y otros 300 a 2022” es lo que ha recuperado esta persona de sus declaraciones anteriores. López Martínez anima a cualquier persona que esté o haya estado de alquiler a revisar si le han deducido bien sus devoluciones: Pero, ¿dónde está el error y cómo conocer las ayudas que nos corresponden?

El error más común: pensar que el contrato debe ser anterior a 2015

Uno de los principales errores a la hora de no reclamar el dinero que nos corresponde a Hacienda por vivir de alquiler es creer que el contrato de arrendamiento debe ser anterior al año 2015 y esto no es así: este requisito solo afecta a la deducción estatal y hay otras que nos pueden beneficiar. En la Comunidad Valenciana existe una deduccción al alquiler propia y, como detalla el experto: “cada comunidad autónoma pone sus propias reglas, pero en ninguna el contrato debe ser anterior a 2015”. En su experiencia, hay mucha gente que deja de aplicársela: en Cataluña puede suponer 300 euros y “en Madrid llega a ser más de 1000 euros”. Esta deducción autonómica varía en requisitos y cantidades según el territorio, pero en ninguna el contrato debe ser anterior a 2015. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, hay requisitos de edad, límites de ingresos, (por los que se deduce y calcula la cantidad de ayuda al pago del alquiler), ayuda a víctimas de violencia de género, etcétera. En el caso de vivir en Alicante, Valencia o Castelló, la deducción autonómica se encuentra en la casilla 1095.

Aún estás a tiempo de reclamar: 2021 prescribirá pronto

Según señala López Martínez, todavía pueden solicitarse las rectificaciones para los ejercicios de 2021, 2022, 2023 y 2024, aunque tienes que darte prisa porque 2021 prescribirá pronto y, con él, la posibilidad de recuperar un buen dinero.