Cambios en la Agencia Tributaria: más control en los pagos con bizum y quita el límite de 3.000 euros para que los bancos informen de cobros

La Agencia Tributaria publicó el pasado 26 de noviembre una actualización de normativa que regula los procedimientos de gestión e inspección tributaria. En concreto, el cambio se produce en los artículos 37, 38 y 38 bis recogidos en el Real Decreto 253/2025.

El objetivo de estas modificaciones es adaptar el marco tributario a la realidad que viven ahora las empresas, donde los medios de pagos, incluyendo los nuevos agentes financieros, y los modernos sistemas de cobro han cambiado.

El principal cambio anunciado por la Agencia Tributaria tiene que ver con la comunicación por parte de las entidades financieras de cobros que superaran el importe de 3.000 euros. Hasta ahora los bancos debían poner en conocimiento de Hacienda los cobros mediante tarjeta o disposiciones de fondos superiores a esta cantidad. Pero ahora con la reciente modificación este umbral deja de existir y la obligación de informar se aplica a todos los cobros realizados con tarjeta o mediante sistemas electrónicos de pago por parte de profesionales o empresas, independientemente del importe.

Hacienda vigilará todos los pagos con tarjeta de autónomos, aunque sean de 1 euro / INFORMACIÓN

En consecuencia, cualquier ingreso, por pequeño que sea, quedará registrado y deberá ser comunicado a la Hacienda si se realiza mediante tarjeta, pago con móvil u otros instrumentos electrónicos.

El objetivo de este cambio es “evitar la pérdida de información relevante”, indica la Agencia en un comunicado.

Cambios en la periodicidad

Otra de las novedades más relevantes radica en la frecuencia con la que los bancos deben remitir la información a la Agencia Tributaria. Hasta ahora, la presentación de los informes era anual: el resumen de los movimientos efectuados durante todo el ejercicio se declaraba al cierre del mismo. A partir de 2026, la periodicidad cambia: la información sobre cuentas, transacciones, cobros con tarjeta o móvil se enviará mensualmente.

Esto significa que Hacienda dispondrá de datos actualizados mes a mes sobre la actividad financiera de autónomos, pymes y, en determinados casos, de particulares que operen con entidades obligadas. Esto “permite a la Administración disponer de datos más actuales y útiles para el desarrollo de sus funciones”, señalan.

Imagen de archivo del uso de Bizum. / ARCHIVO - EUROPA PRESS

Sin control de los bizum entre particulares

La reforma no solo afecta a la banca tradicional, sino que amplía el ámbito subjetivo de quiénes deben informar. Las nuevas obligaciones recaen también sobre las entidades de pago, las de dinero electrónico y otros intermediarios financieros, incluso si operan desde el extranjero en régimen de prestación de servicios a residentes en España.

La Agencia Tributaria hace hincapié en que esta información “sólo se va a suministrar respecto de los cobros obtenidos por empresarios y profesionales. Por tanto, para el sistema de cobros mediante números de teléfono móvil, en España actualmente y de forma principal a través de bizum, las entidades declarantes solo van a informar de aquellas operaciones en las que el destinatario tenga un contrato de no particular (quedan excluidas las operaciones de bizum entre particulares (C2C)”,

En cuanto al ámbito objetivo, ya no se limita a determinadas cuentas o movimientos: abarca prácticamente cualquier tipo de cuenta (corrientes, de ahorro, imposiciones, créditos, de pago, etc.), así como tarjetas físicas o virtuales, y sistemas de pago móvil o electrónico.