Montse Cespedosa, experta en hipotecas, revela cómo aprovechar la negociación en diciembre: “Los bancos hacen verdaderas rebajas”

Diciembre suele asociarse a prisas, festivos y cierre de ejercicio, pero en el mundo hipotecario tiene un significado muy distinto. Puede ser, de hecho, el mejor mes del año para negociar una hipoteca, aunque no para firmarla. Así lo explica la experta en banca Montse Cespedosa, que detalla un fenómeno poco conocido por la mayoría de clientes: la forma en que los bancos gestionan sus objetivos anuales y cómo eso impacta en los tipos de interés.

“El mes de diciembre puede ser un mes complicado para tramitar hipotecas”, introduce la especialista, consciente de que las entidades trabajan con calendarios internos muy ajustados. Sin embargo, lejos de ser un mal momento, puede convertirse en una ventaja estratégica si sabes en qué fijarte y cuándo firmar.

La clave está en los objetivos anuales de la banca

Los bancos funcionan con metas de financiación marcadas para cada ejercicio. Cuando se acerca el final del año, hay entidades que ya han alcanzado el volumen de hipotecas que necesitaban firmar… y otras que no. Y justo ahí surge la oportunidad para el cliente. “Muchos bancos ya habrán cubierto sus objetivos del año en cuanto a financiación”, explica Cespedosa. ¿La consecuencia? Que si no necesitan cerrar más operaciones antes del 31 de diciembre, pueden estar más dispuestos a mejorar el tipo con tal de “guardar tu hipoteca en el cajón” y firmarla en enero.

Esto abre una ventana de negociación que pasa desapercibida para el gran público, pero que los profesionales del sector conocen muy bien.

Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 15 años para un septiembre / Europa Press

El tipo de hipotecas donde más se nota la rebaja

La experta señala un patrón que se repite cada año: las entidades que más vinculaciones exigen, seguros, tarjetas, planes de pensiones, etc., y las que tienen seguros más caros son, a menudo, las que llegan a diciembre sin haber alcanzado su objetivo anual. “Los bancos que suelen pedir muchas vinculaciones o los seguros son muy caros, no suelen cubrir los objetivos y hacen verdaderas rebajas el último mes de diciembre tanto en los seguros como en las condiciones de las hipotecas.”

Es decir: diciembre se convierte en un mes de rebajas encubiertas en el sector hipotecario para aquellos bancos que llegan con déficit de operaciones. Y estas rebajas pueden ser mucho más significativas de lo que imagina la mayoría de usuarios.

¿Por qué firmar en enero mejora la negociación?

El movimiento más inteligente, según Cespedosa, es negociar en diciembre y firmar en enero. Si el banco ya ha cerrado su ejercicio y sabe que contará con tu operación dentro del nuevo año fiscal, está más dispuesto a mejorar tipos y a ajustar condiciones.

¿Estas pensando en comprar? Un experto calcula cuánto dinero necesitas para una hipoteca / Eva Abril

“Si puedes firmar en enero, diciembre es el mes perfecto para negociar con la banca”, afirma con claridad. Esta estrategia se beneficia de la lógica interna del sector: cerrar operaciones del nuevo año antes incluso de que empiece da margen a la entidad para diseñar objetivos y aumentar su cartera hipotecaria desde el primer trimestre.

Un pequeño ajuste que puede suponer miles de euros

Cespedosa recuerda que incluso una mejora aparentemente pequeña puede transformar totalmente el coste final de una hipoteca. “Recuerda que un margen de rebaja de un 0,10 en una hipoteca puede ser miles de euros.”

Esto se debe a que, al tratarse de préstamos a largo plazo, 20, 25 o 30 años; cualquier descenso del tipo aplicado se multiplica por cientos de cuotas.

Cómo aprovechar esta ventana si buscas hipoteca ahora

Aunque cada banco funciona de forma distinta, la experta resume una serie de claves que cualquier cliente debería considerar:

Negocia en diciembre, firma en enero: es la combinación donde más flexibilidad suelen mostrar las entidades.

es la combinación donde más flexibilidad suelen mostrar las entidades. Pregunta por vinculaciones y seguros: diciembre es el mes en que más margen tienen para rebajar sus precios.

diciembre es el mes en que más margen tienen para rebajar sus precios. Lleva ofertas de otros bancos: en diciembre la competencia interna es más intensa.

en diciembre la competencia interna es más intensa. Pide escenarios comparativos: con 0,10 o 0,20 puntos menos, la diferencia puede superar varios miles de euros.

La experta recuerda que comprender el calendario interno de los bancos permite al cliente negociar su hipoteca desde una posición más fuerte y acceder a condiciones que no están disponibles en otros momentos del año.