Un hombre se atrinchera en una oficina del SEPE porque no le atienden sin cita: “Estaba totalmente derrumbado. Fue un via crucis”

Manuel Medina no podía más. Después de solicitar cuatro citas en una oficina del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) de Las Palmas de Gran Canaria para solventar el papeleo que hay que hacer para que te concedan el paro, cuando le llegó la carta, estaba mal.

Este trabajador ha contado su historia en El programa de Ana Rosa de Telecinco, donde ha contado que pidió cita en el SEPE en el mes de noviembre y entregó toda la documentación. Cuando ya había finalizado el trámite le llamaron por teléfono para decirle que tenía que entregar un certificado de cuentas. “Pido cita, entrego el documento y regreso a casa, y así hasta cuatro veces. Fui cuatro veces a pedir cita, con lo difícil que es y la demora que hay”, ha explicado en directo.

Medina sigue narrando que el día 2 de noviembre, a ocho días de cobrar el paro, recibe una carta ratificando sus datos pero se da cuenta de que la cuenta bancaria no es la que había aportado, era de otra entidad financiera. “No pido cita, ya estoy cansado, harto, me voy directamente con el papelito de mis datos y explico mi situación. Quiero que me lo rectifiquen porque no se si voy a poder cobrar el día 10”, sigue narrando. Lo más sorprendente de todo es la respuesta que recibe de la funcionaria que le atienda: “Le expliqué que si cogía cita me la darían para la semana que viene y ya no cobraría. Me dijo que tenía que pedir cita y se marchó”.

"Era un problema estúpido, un problema simple´" Manuel Medina

La desesperación de Manuel

“La gente dice que es una heroicidad pero no, es un desgaste. Yo ahí estaba totalmente derrumbado y me preguntaba ¿qué hago?. Le dije a la gente, aquí me quedo y si me quieren sacar de aquí que llamen a la Policía porque yo ya no se qué hacer. Eso Fue un via crucis”, relata Medina, visiblemente molesto.

Finalmente, la Policía acudió a la oficina del SEPE, según su relato, y en ese momento apareció el jefe de planta y solventó el problema de Manuel. “Era un problema estúpido, un problema simple, pero la atención que he estado recibiendo las distintas veces que he estado allí… por el miedo de no cobrar el paro”, añade. Manuel explica que este jefe le dijo que podía haber puesto una reclamación pero él afirmaba desconocer que se podía hacer.

“Ya no se trata solo de pedir cita. Habían hasta 26 mesas y habían solo 4 personas trabajando. A medida que yo estaba allí iban apareciendo las personas que iban trabajando. Yo no lo entiendo”, explicaba Manuel que afirmaba que tenía tres hipótesis: “Era la hora del desayuno de todos a la vez, hay falta de personal o que están de baja de una baja de otra baja”.