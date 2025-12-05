El SEPE busca trabajadores para incorporación inmediata: la campaña de Navidad no espera
Esta época del año es perfecta para para desempleados, estudiantes que buscan unos ingresos extra o para aquellos que quieran compaginar con otro trabajo
La Navidad es la época de la ilusión y de la magia pero también trae un buen número de ofertas de empleo. No obstante, se trata de uno de los periodos con mayor generación de empleo en nuestro país, además del verano.
Cada año miles de empresas refuerzan sus plantillas para atender el aumento de la actividad en el comercio, la logística, la hostelería y la atención al cliente, entre otros. Para muchos trabajadores, estas semanas suponen una oportunidad de incorporarse al mercado laboral, adquirir experiencia y obtener ingresos extra.
Los puestos más habituales incluyen dependientes, reponedores, camareros, chefs de refuerzo, empaquetadores, mozos de almacén, repartidores y perfiles de atención telefónica. También se multiplican las contrataciones en grandes plataformas de comercio electrónico, que concentran buena parte del volumen de ventas del periodo navideño.
Para determinados colectivos, estas contrataciones temporales representan algo más que un empleo puntual. Jóvenes sin experiencia o que están estudiando, personas en situación de desempleo o profesionales que quieren compaginar otro trabajo encuentran en esta campaña una vía accesible para reactivar su trayectoria. Aunque se trate de contratos de corta duración, muchas empresas utilizan estas semanas para identificar talento y realizar incorporaciones posteriores. Así que nunca se sabe…
Ofertas de trabajo en Navidad
‘Empléate’, el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tiene decenas de ofertas para trabajar en Navidad. Normalmente son contratos temporales pero que pueden ser una buena oportunidad para muchas personas que quieren trabajar estos días.
Algunas de las ofertas más destacadas son las siguientes:
- Se buscan 40 peones para oficios varios en Cantabria. La empresa es del sector de la acuicultura y la oferta es para funciones de carga y descarga, selección en cinta y envasado, entre otros.
- Se busca personal para una food truck de crepes en Bouzas (Vigo). Se ofrece jornada flexible y sueldo de 16.576 euros brutos.
- Se busca un ayudante de cocina en Castuera (Badajoz).
- Se necesita un enfermero de cuidados generales para un centro asistencial del Imserso en Pozoblanco (Córdoba).
- Se busca un dependiente para una tienda de congelados en Carballo (A Coruña).
- Se busca personal de limpieza para San Sebastián. El sueldo es de 1.303,79 euros por 35 horas semanales.
- Se buscan carretilleros para Zaragoza. Se ofrece jornada completa y contrato indefinido.
- Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores
- La Guardia Civil descubre con drones un taller mecánico ilegal junto al parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata
- Un camarero de La Marina a un cliente: 'En valenciano no, por favor
- Alarma en la urbanización Finca Terol de Tibi: se avecina una derrama de entre 40.000 y 80.000 euros por propietario
- La Seguridad Social alerta: miles de beneficiarios del IMV podrían tener que devolver dinero en 2026
- La nueva ley del alquiler trae buenas noticias para los inquilinos: tu casero ya no podrá cobrarte esto en 2026
- Investigan la muerte de una pareja irlandesa en Orihuela Costa
- Una estafa masiva en una clínica estética de Elche deja 358 afectados