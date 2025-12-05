El SEPE busca trabajadores para incorporación inmediata: la campaña de Navidad no espera

La Navidad es la época de la ilusión y de la magia pero también trae un buen número de ofertas de empleo. No obstante, se trata de uno de los periodos con mayor generación de empleo en nuestro país, además del verano.

Cada año miles de empresas refuerzan sus plantillas para atender el aumento de la actividad en el comercio, la logística, la hostelería y la atención al cliente, entre otros. Para muchos trabajadores, estas semanas suponen una oportunidad de incorporarse al mercado laboral, adquirir experiencia y obtener ingresos extra.

Los puestos más habituales incluyen dependientes, reponedores, camareros, chefs de refuerzo, empaquetadores, mozos de almacén, repartidores y perfiles de atención telefónica. También se multiplican las contrataciones en grandes plataformas de comercio electrónico, que concentran buena parte del volumen de ventas del periodo navideño.

Para determinados colectivos, estas contrataciones temporales representan algo más que un empleo puntual. Jóvenes sin experiencia o que están estudiando, personas en situación de desempleo o profesionales que quieren compaginar otro trabajo encuentran en esta campaña una vía accesible para reactivar su trayectoria. Aunque se trate de contratos de corta duración, muchas empresas utilizan estas semanas para identificar talento y realizar incorporaciones posteriores. Así que nunca se sabe…

Un camarero atendiendo la terraza de un bar. / PILAR CORTES

Ofertas de trabajo en Navidad

‘Empléate’, el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tiene decenas de ofertas para trabajar en Navidad. Normalmente son contratos temporales pero que pueden ser una buena oportunidad para muchas personas que quieren trabajar estos días.

Algunas de las ofertas más destacadas son las siguientes: