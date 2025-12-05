Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El SEPE busca trabajadores para incorporación inmediata: la campaña de Navidad no espera

Esta época del año es perfecta para para desempleados, estudiantes que buscan unos ingresos extra o para aquellos que quieran compaginar con otro trabajo

La herramienta del SEPE para encontrar trabajo más rápido

La herramienta del SEPE para encontrar trabajo más rápido

La herramienta del SEPE para encontrar trabajo más rápido / Eva Abril

O. Casado

O. Casado

La Navidad es la época de la ilusión y de la magia pero también trae un buen número de ofertas de empleo. No obstante, se trata de uno de los periodos con mayor generación de empleo en nuestro país, además del verano.

Cada año miles de empresas refuerzan sus plantillas para atender el aumento de la actividad en el comercio, la logística, la hostelería y la atención al cliente, entre otros. Para muchos trabajadores, estas semanas suponen una oportunidad de incorporarse al mercado laboral, adquirir experiencia y obtener ingresos extra.

Los puestos más habituales incluyen dependientes, reponedores, camareros, chefs de refuerzo, empaquetadores, mozos de almacén, repartidores y perfiles de atención telefónica. También se multiplican las contrataciones en grandes plataformas de comercio electrónico, que concentran buena parte del volumen de ventas del periodo navideño.

Para determinados colectivos, estas contrataciones temporales representan algo más que un empleo puntual. Jóvenes sin experiencia o que están estudiando, personas en situación de desempleo o profesionales que quieren compaginar otro trabajo encuentran en esta campaña una vía accesible para reactivar su trayectoria. Aunque se trate de contratos de corta duración, muchas empresas utilizan estas semanas para identificar talento y realizar incorporaciones posteriores. Así que nunca se sabe…

Un camarero atendiendo la terraza de un bar.

Un camarero atendiendo la terraza de un bar. / PILAR CORTES

Ofertas de trabajo en Navidad

Empléate’, el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tiene decenas de ofertas para trabajar en Navidad. Normalmente son contratos temporales pero que pueden ser una buena oportunidad para muchas personas que quieren trabajar estos días. 

Algunas de las ofertas más destacadas son las siguientes:

Noticias relacionadas y más

  • Se buscan 40 peones para oficios varios en Cantabria. La empresa es del sector de la acuicultura y la oferta es para funciones de carga y descarga, selección en cinta y envasado, entre otros.
  • Se busca personal para una food truck de crepes en Bouzas (Vigo). Se ofrece jornada flexible y sueldo de 16.576 euros brutos.
  • Se busca un ayudante de cocina en Castuera (Badajoz).
  • Se necesita un enfermero de cuidados generales para un centro asistencial del Imserso en Pozoblanco (Córdoba).
  • Se busca un dependiente para una tienda de congelados en Carballo (A Coruña).
  • Se busca personal de limpieza para San Sebastián. El sueldo es de 1.303,79 euros por 35 horas semanales.
  • Se buscan carretilleros para Zaragoza. Se ofrece jornada completa y contrato indefinido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents