¿Cuándo es el mejor momento para solicitar la jubilación anticipada voluntaria?

Si has pensado en solicitar la jubilación anticipada voluntaria existen tres detalles a tener en cuenta para conocer cuándo y cómo te conviene empezar con los trámites. Según el funcionario de la Seguridad Social y experto en pensiones Alfonso Muñoz Cuenca, la decisión de retirarse anticipadamente implica una serie de penalizaciones y efectos permanentes en la cuantía final de tu pensión.

Si estás cobrando el paro...

Muñoz Cuenca que, cuando una persona cobra la prestación contributiva por desempleo, "el SEPE cotiza por ti más o menos lo mismo que si estuvieras trabajando". Es decir, que estas cotizaciones "no afectarán a tu futura jubilación". A partir de este punto, Muñoz Cuenca sugiere valorar la posibilidad de solicitar la jubilación anticipada una vez hayas agotado la prestación contributiva por desempleo, porque seguir cobrando la ayuda no perjudica las bases de cotización.

El mejor mes para solicitarla

La segunda consideración del funcionario tiene que ver con el mes en el que elegir jubilarse anticipadamente: el experto recuerda que las jubilaciones voluntarias aplican "unos coeficientes reductores, unas penalizaciones" por cada mes que se adelante respecto a la edad ordinaria. En este sentido, elegir bien el mes de solicitud es crucial, y el mes de diciembre es especialmente favorable ya que "todas las pensiones cuyos hechos causantes sean antes de que termine el año se revalorizarán al año siguiente conforme al IPC". Es decir, que si alguien se jubila el 31 de diciembre, a partir del día siguiente a dicha pensión se le aplicará la subida. Esto puede hacer que "el importe de tu pensión podría ser superior" al que correspondería si la jubilación se solicitara meses más tarde. No obstante, Muñoz Cuenca aclara que "eso dependerá del porcentaje de revalorización que se aplique ese año en cuestión".

Qué debes evitar

La última recomendación del funcionario aborda el qué debes evitar para perder posibles derechos en tu pensión. Aunque la ley permite jubilarse hasta dos años antes de la edad ordinaria, según indica el experto, Cuenca subraya que "los coeficientes reductores que se aplican durante los tres primeros meses son más elevados". Por ello, recomienda muy especialmente pedir la jubilación "justo un año y nueve meses antes" para evitar una penalización más severa.