La letra pequeña de cobrar la pensión y trabajar a la vez: estos son los requisitos que pocos conocen
El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz desvela las claves de la jubilación flexible y de la activa
Cobrar la pensión y trabajar es posible, pero tiene algunos requisitos que es necesario conocer para tomar la mejor decisión. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha explicado en su canal de Youtube las dos formas de cobrar una pensión de jubilación y trabajar a la vez. Y la cosa tiene miga.
Como regla general, “la pensión de jubilación es incompatible con todo trabajo que suponga una alta laboral, salvo en dos cuestiones. En el caso de la jubilación flexible porque se trabaje a tiempo parcial y en el caso de que hayas demorado tu pensión de jubilación un año más tarde y puedas acogerte a la jubilación activa”, explica Muñoz.
Jubilación flexible
La jubilación flexible permite compatibilizar parte de la pensión con un contrato a tiempo parcial. “La jornada laboral estará comprendida entre un 25% y un 75% y la pensión de jubilación se reducirá en la proporción correspondiente. Es decir, si estás de alta labor a una jornada del 50% cobrará el 50% de tu pensión de jubilación”, aclara el funcionario.
Jubilación activa
Esta modalidad de jubilación permite compatibilizar tu pensión de jubilación con un trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena, a tiempo parcial o a tiempo completo. Ahora bien, “a esta modalidad de jubilación sólo podrá acceder a ella cuando haya pasado al menos un año desde que el pensionista haya cumplido la edad ordinaria de jubilación”, aclara Muñoz. El porcentaje de pensión de jubilación que se percibe va en función de los años que se demora la pensión de jubilación y se inicia con un 45 % cuando se ha demorado la pensión de jubilación un año hasta un 100% si ha demorado cinco o más años tu pensión de jubilación. “Y la última modificación legislativa permite cobrar tu jubilación activa más el complemento de demora”, confirma.
Cuestiones importantes para trabajar y cobrar la pensión
Alfonso Muñoz también ha querido hacer hincapié en dos cuestiones importantes. La primera es que tanto en la jubilación activa como en la flexible se deberá comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social tanto el inicio de la actividad como la finalización de la misma para poder modificar el porcentaje de la pensión.
La segunda cuestión es relativa a la asistencia sanitaria, y es que el titular mantendrá la condición de pensionista.
- Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores
- La Guardia Civil descubre con drones un taller mecánico ilegal junto al parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata
- Un camarero de La Marina a un cliente: 'En valenciano no, por favor
- Alarma en la urbanización Finca Terol de Tibi: se avecina una derrama de entre 40.000 y 80.000 euros por propietario
- La Seguridad Social alerta: miles de beneficiarios del IMV podrían tener que devolver dinero en 2026
- La nueva ley del alquiler trae buenas noticias para los inquilinos: tu casero ya no podrá cobrarte esto en 2026
- Investigan la muerte de una pareja irlandesa en Orihuela Costa
- Una estafa masiva en una clínica estética de Elche deja 358 afectados