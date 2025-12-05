La letra pequeña de cobrar la pensión y trabajar a la vez: estos son los requisitos que pocos conocen

Cobrar la pensión y trabajar es posible, pero tiene algunos requisitos que es necesario conocer para tomar la mejor decisión. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha explicado en su canal de Youtube las dos formas de cobrar una pensión de jubilación y trabajar a la vez. Y la cosa tiene miga.

Como regla general, “la pensión de jubilación es incompatible con todo trabajo que suponga una alta laboral, salvo en dos cuestiones. En el caso de la jubilación flexible porque se trabaje a tiempo parcial y en el caso de que hayas demorado tu pensión de jubilación un año más tarde y puedas acogerte a la jubilación activa”, explica Muñoz.

Jubilación flexible

La jubilación flexible permite compatibilizar parte de la pensión con un contrato a tiempo parcial. “La jornada laboral estará comprendida entre un 25% y un 75% y la pensión de jubilación se reducirá en la proporción correspondiente. Es decir, si estás de alta labor a una jornada del 50% cobrará el 50% de tu pensión de jubilación”, aclara el funcionario.

Jubilación activa

Esta modalidad de jubilación permite compatibilizar tu pensión de jubilación con un trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena, a tiempo parcial o a tiempo completo. Ahora bien, “a esta modalidad de jubilación sólo podrá acceder a ella cuando haya pasado al menos un año desde que el pensionista haya cumplido la edad ordinaria de jubilación”, aclara Muñoz. El porcentaje de pensión de jubilación que se percibe va en función de los años que se demora la pensión de jubilación y se inicia con un 45 % cuando se ha demorado la pensión de jubilación un año hasta un 100% si ha demorado cinco o más años tu pensión de jubilación. “Y la última modificación legislativa permite cobrar tu jubilación activa más el complemento de demora”, confirma.

Cuestiones importantes para trabajar y cobrar la pensión

Alfonso Muñoz también ha querido hacer hincapié en dos cuestiones importantes. La primera es que tanto en la jubilación activa como en la flexible se deberá comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social tanto el inicio de la actividad como la finalización de la misma para poder modificar el porcentaje de la pensión.

La segunda cuestión es relativa a la asistencia sanitaria, y es que el titular mantendrá la condición de pensionista.