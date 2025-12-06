José Elías, multimillonario: "Prohibir las horas extras solo empobrece a la gente"

José Elías es uno de los empresarios más destacados de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 49 del ranking Forbes, con más de 900 millones de euros.

Numerosos jóvenes aspiran a seguir sus pasos. Por esta razón, el presidente de Audax Renovables suele participar con frecuencia en tertulias televisivas y también se ha consolidado como un ‘coach’ empresarial. Además, sus comentarios personales en X, antes conocida como Twitter, provocan un gran debate dentro de la sociedad española.

Una de las últimas opiniones del empresario está dando mucho de qué hablar en redes, y se trata de la opción de realizar horas extras en el trabajo. El multimillonario tiene claro que "cada uno debería decidir cuántas horas trabajar".

El dueño de La Sirena afirmó que "prohibir las horas extras solo empobrece a la gente", ya que considera que "realizar horas extras debería depender del trabajador".

"Si permites hacer horas extras y las pagas, al trabajador le interesa. Ese tiempo extra se paga a mayor precio y se lleva más dinero a su casa", compartió en la red social de Elon Musk.

Elías reveló que "no tiene sentido vetar las horas extras", ni "impedir que la gente trabaje más si quiere hacerlo", y tampoco "dejar que se empobrezcan mientras podrían estar ganando un extra".

No obstante, apuntó que hay que tener en cuenta un aspecto esencial: "Todo el mundo que haga horas extras las tiene que apuntar y las tiene que cobrar".

Por último, sentenció diciendo que "dejemos de prohibir que la gente trabaje más si quiere hacerlo", debido a que "lo único que conseguimos es que ganen menos y que muchos negocios no puedan funcionar".