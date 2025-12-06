La prestación de la Seguridad Social que muchos jubilados desconocen y que añade hasta 140 euros al mes: requisitos y cómo solicitarla

Miles de jubilados en España podrían estar cobrando menos de lo que les corresponde sin saberlo. Desde 2021, la Seguridad Social ofrece un complemento mensual que puede sumar hasta 140 euros a las pensiones contributivas, pero una gran parte de los beneficiarios potenciales todavía no lo ha pedido.

¿Qué es esta ayuda?

Se trata del complemento para la reducción de la brecha de género, un suplemento económico incluido en las pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente.

Fue creado por el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, para sustituir al antiguo complemento por maternidad y adaptarse a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres.

El objetivo es compensar las desigualdades que históricamente han sufrido las mujeres (y, en algunos casos, los hombres) en su vida laboral tras tener hijos.

Aun así, este complemento tiene fecha específica, y se aplica a pensiones causadas a partir del 4 de febrero de 2021.

Casi 36 euros por hijo

En 2025, la cuantía fijada por la Seguridad Social es de 35,90 euros al mes por cada hijo o hija, con un máximo de cuatro hijos.

Esto significa que una persona con cuatro hijos podría sumar hasta 143,60 euros mensuales adicionales a su pensión contributiva.

Este complemento no computa para el límite máximo de las pensiones ni para calcular los complementos a mínimos, lo que lo convierte en un extra real sobre la pensión ya reconocida.

¿Quién puede solicitarlo?

Pueden solicitarlo quienes reúnan estas condiciones:

Ser titular de una pensión contributiva de jubilación, viudedad o incapacidad permanente.

de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. Tener uno o más hijos inscritos en el Registro Civil.

en el Registro Civil. En el caso de los hombres, demostrar que su carrera profesional se vio afectada por el nacimiento o adopción de los hijos.

por el nacimiento o adopción de los hijos. Solo uno de los progenitores puede recibir el complemento por los mismos hijos.

Cómo solicitarlo

El complemento se pide junto con la solicitud de la pensión o posteriormente, mediante el formulario oficial disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social.

También puede gestionarse presencialmente con cita previa en cualquier Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

En resumen, miles de pensionistas podrían aumentar su pensión cada mes con una ayuda completamente oficial y permanente, pero todavía desconocida para gran parte de la población.

Solicitarla puede marcar la diferencia en la economía mensual de muchos jubilados que cumplan los requisitos.