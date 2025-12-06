Cuánto ganará un Técnico de Hacienda en 2026 tras la nueva subida del salario a funcionarios

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), cuya plantilla rondaba las 27.000 personas a finales de 2024 y con una edad media elevada (cercana a los 50 años), es uno de los organismos clave para la recaudación fiscal del Estado.

Sus profesionales, especialmente los del cuerpo de Técnicos de Hacienda (Grupo A2), serán beneficiarios directos del acuerdo de subida salarial para el periodo 2025-2028.

El acuerdo garantiza un alza en las retribuciones básicas y complementarias que se aplicará, en el caso de 2026, con un incremento asegurado del 1,5% sobre la nómina consolidada del ejercicio anterior.

Un sueldo inicial atractivo que crece

Los Técnicos de Hacienda son funcionarios de nivel intermedio, con la misión de luchar contra el fraude y cumplir con la gestión tributaria.

Un funcionario recién incorporado del cuerpo de Técnicos de Hacienda (Subgrupo A2), sin antigüedad, percibe un sueldo que se mueve en una horquilla de entre 30.000 y 33.000 euros brutos anuales en el ejercicio 2025, incluyendo los complementos mínimos de destino y específicos de su puesto.

La Agencia Tributaria eleva el control sobre las empresas. / INFORMACIÓN

Tomando como referencia un salario medio de 32.000 euros anuales para 2025, la subida fija del 1,5% en 2026 se traduce en un nuevo salario de 32.480 euros brutos al año. Esto implica una inyección directa de 480 euros anuales en la nómina de estos empleados públicos.

Plus de rendimiento y la importancia del Complemento Específico

Al igual que el resto de funcionarios, los Técnicos de Hacienda podrían beneficiarse de un aumento adicional variable. El 0,5% extra se activará si el IPC de 2026 supera el 1,5%, elevando el sueldo potencial hasta los 32.640 euros anuales.

Es fundamental recordar que la estructura salarial de este cuerpo es especialmente sensible a los complementos de rendimiento y específico.

Este último, que retribuye la dificultad, responsabilidad o incompatibilidad del puesto, puede oscilar notablemente, situándose en muchos casos entre los 6.500 y 9.200 euros brutos al año.

Una oficina de la Agencia Tributaria / Levante-EMV

La estabilidad laboral y la prometida subida progresiva hacen que las oposiciones para Técnico de Hacienda sigan siendo una de las más demandadas, con la previsión de que la AEAT deba seguir ampliando su plantilla para afrontar los retos de la digitalización y el control fiscal.

El compromiso de este aumento salarial refuerza el papel clave que tienen estos profesionales para el Gobierno en el equilibrio de las cuentas públicas.