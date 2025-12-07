Ojo a esto si eres o has sido autónomo (podrías quedarte sin jubilación)

Muchos autónomos piensan tener la jubilación asegurada, pero un detalle puede dejarles fuera del sistema. Así lo advierte Nacho, abogado laboralista y dueño de la cuenta Un Tío Legal, quien alerta de un problema más habitual de lo que parece: haber dejado alguna cuota sin pagar sin saberlo.

“Mucho cuidado porque si eres o has sido autónomo podrían denegarte tu pensión de jubilación por un pequeño detalle”, avisa. “Llegado el día de cobrar la jubilación, a muchos les sucede que se percatan de que en algún momento dejaron de pagar alguna cuota y la Seguridad Social no se lo reclamó”, explica. Y aquí llega la trampa: aunque el trabajador piense que podrá regularizarlo después, la ley no lo permite. “Para tener acceso a la pensión hay que estar al corriente de pago. No se le puede deber nada a la Seguridad Social”.

Cuando el organismo detecta esa deuda, deniega la pensión y activa lo que se conoce como “invitación al pago”. “Básicamente te dicen: ‘Me debes unas cuotas desde hace muchos años, págamelas’. Si no las pagas, no te aprobarán la pensión. Primero pagas y luego te la conceden”, resume Nacho.

Por eso, el abogado recomienda a cualquier persona que haya sido autónoma que compruebe su situación cuanto antes. “Pregunta a la Seguridad Social si estás al corriente de pago. Si el día que te jubilas debes dinero, tendrás que regularizarlo en ese momento. Mantente prudente y que no te engañen”, concluye.