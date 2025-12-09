Manuel Barrera (ASJUBI40): “Me jubilaron a los 61 años de forma involuntaria y estoy penalizado de por vida con un 24 % menos en mi pensión”

La jubilación anticipada es uno de los temas más candentes de la actualidad que gira en torno a las pensiones. En las últimas semanas han llegado al Congreso de los Diputados las peticiones de los trabajadores con más de 40 años cotizados que quieren un retiro anticipado.

Estos trabajadores están sujetos a penalizaciones y coeficientes reductores cuando deciden retirarse antes de la edad ordinaria. La normativa actual aplica un porcentaje de reducción permanente sobre la pensión por cada trimestre de anticipo, incluso en casos donde la trayectoria contributiva supera ampliamente los 40 ó 45 años. Esto provoca situaciones que muchos consideran injustas: personas que han cotizado durante décadas reciben una pensión muy rebajada, aunque su aportación al sistema sea mucho mayor que la de otros jubilados sin penalización.

Los coeficientes reductores varían en función del tiempo cotizado y del número de meses de adelanto, pero son especialmente significativos para quienes se jubilan varios años antes. Incluso con carreras laborales muy largas, la disminución de la pensión puede oscilar entre un 13% y un 21%, dependiendo de si la jubilación es voluntaria o involuntaria. Estas reducciones se aplican de forma permanente, lo que significa que acompañan al pensionista durante toda su vida.

Ante esta situación, surgió hace muchos años ASJUBI40, la Asociación de Jubilados Anticipados con 40 o más años cotizados. Este colectivo defiende que los coeficientes reductores no deberían aplicarse a quienes han sostenido el sistema durante toda una vida laboral completa. La asociación considera que penalizar a trabajadores con cuatro décadas de cotización equivale a castigar el esfuerzo y la continuidad en el empleo.

¿Qué vais a esperar a que fallezca todo el mundo, a que quedemos cuatro o cinco para solucionar el problema aunque cueste dos duros solucionarlo? Manuel Barrera — Secretario de ASJUBI40

ASJUBI40 ha llevado su reivindicación hasta el Congreso de los Diputados, donde solicita una modificación legislativa que elimine o suavice estos coeficientes para quienes acrediten una carrera laboral especialmente extensa. Su objetivo es que la ley reconozca un principio: tras 40 años cotizados, jubilarse antes no debería implicar un recorte de por vida, sino un derecho ganado tras décadas de aportaciones al sistema público de pensiones.

Manuel Barrera, secretario de ASJUBI40

Uno de estos trabajadores es Manuel Barrera, secretario de ASJUBI40, y que en un vídeo en su canal de Youtube narra su situación personal. “Me jubilaron anticipadamente a los 61 años, de forma involuntaria, y estoy penalizado de por vida con un 24 % en mi pensión”, narra Barrera.

En este vídeo recuerda que cuando “entró M. Rajoy en 2016, previo a esa legislatura, nosotros ya estábamos registrados como asociación”.

“Llevamos cuatro legislaturas esperando a que solucionéis la injusticia a la que nos tenéis castigados de por vida. ¿Qué vais a esperar a que fallezca todo el mundo, a que quedemos cuatro o cinco para solucionar el problema aunque cueste dos duros solucionarlo?, se pregunta este jubilado, que añade que “la solución la tenéis que aportar ahora, que llevamos mucho tiempo”.